На Таракана давят нефтью 29.04.2021, 7:59

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фото: mazyr.by

К чему приведут американские санкции в отношении белорусских НПЗ?

В Минске обсуждают вероятность прекращения поставок российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за риска попасть под американские санкции. Если это случится, белорусскую нефтянку ждет катастрофа, пишет «Независимая газета».

Белорусские эксперты взбудоражены сообщением Reuters, опубликованным утром 28 апреля. Агентство сообщило, что российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из-за опасения попасть под санкции США, наложенные на это предприятие. Ссылаясь на свои источники в отрасли, Reuters утверждает, что пострадать могут и поставки нефтепродуктов производства «Нафтана», которые с недавних пор пошли через российские порты.

США возобновили экономические санкции в отношении девяти белорусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Контрагентам названных предприятий дано 45 дней (до 3 июня), чтобы прекратить с ними всякие взаимодействия. Речь в первую очередь идет об американских компаниях, однако предприятия третьих стран, сотрудничающие с подсанкционными, могут потерять свои позиции в Америке, если продолжат сотрудничество с белорусскими. Опасения российских компаний как раз с этим могут быть и связаны, если, конечно, информация соответствует действительности.

Собственно говоря, сомнения в достоверности информации Reuters – это была первая реакция белорусской экспертной общественности. Ведь фактически в данной ситуации Россия присоединяется к американским санкциям против Лукашенко, что противоречит ее нынешней антиамериканской и антизападной риторике.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб предположил, что риски, которые видят российские компании, могут быть связаны с расчетами в долларах. «Через корреспондентские счета в американских банках эта ситуация становится прозрачной для властей США и потенциально может повлечь вторичные санкции. В этом риск для российских компаний», – написал он в своем аккаунте в социальной сети.

В течение среды никаких опровержений информации, опубликованной Reuters, не поступило. Более того, агентство сообщило, что основные поставщики белорусского «Нафтана» – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» – действительно не планируют поставок в мае. Еще не приняли решения «Татнефть», «РуссНефть» и «Нефтиса».

Если поставки нефти действительно прекратятся, то последствия для белорусской экономики будут самими печальными. Напомним, что в прошлом году Беларусь уже столкнулась с отсутствием российской нефти. Это привело к падению промышленного производства, валютных доходов от экспорта нефтепродуктов и экономики в целом. Тогда Беларусь в спешном порядке диверсифицировала поставки нефти. Страны Запада охотно шли на выручку. В страну шла норвежская, азербайджанская и даже американская нефть. Страны Балтии и Украина были открыты для сотрудничества в транспортировке. Сейчас ситуация принципиально иная – отношения с Западом испорчены. От диверсификации остались лишь поставки нефти из Азербайджана, о чем недавно шла речь во время визита Лукашенко в Баку.

В то же время 1 млн т нефти, который ожидается из Азербайджана, никак не в состоянии компенсировать те 9–10 млн т, которые получает от России и перерабатывает «Нафтан». К тому же азербайджанские компании также могут не пожелать портить отношения с США. Сохраняется еще вариант сотрудничества «Нафтана» с небольшими российскими компаниями-поставщиками, не работающими на внешний рынок – они могут себе позволить не опасаться вторичных санкций США. Однако там также речь не может идти о больших объемах, достаточных для полной загрузки.

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