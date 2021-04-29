Медики огласили список продуктов, которые ускоряют метаболизм 29.04.2021, 16:14

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Что стоит добавить в свое меню?

При замедленном метаболизме человек начинает набирать лишний вес. Кроме того, при замедлении обменных процессов могут быть спровоцированы и другие проблемы с самочувствием. Медики рассказали, какие продукты нужно включить в ежедневный рацион, чтобы улучшить метаболизм и сжигание жиров, пишет rusjev.net.

В первую очередь, они рекомендуют ежедневно принимать одну-две чайные ложки яблочного уксуса, разведенного в стакане чистой воды. Уксус помогает стимулировать обмен веществ и содержит антиоксиданты, множество витаминов. Впрочем, специалисты предупредили, что у этого продукта имеются некоторые противопоказания, поэтому перед приемом нужно проконсультироваться с лечащим врачом. В ежедневном меню для хорошего метаболизма должна присутствовать корица. Она обладает противораковым и противовоспалительным действием, нормализует уровень плохого холестерина и улучшает пищеварение. Диетологи часто включают эту специю в диеты для похудения.

Также медики советуют ежедневно употреблять небольшое количество имбиря. В нем содержатся вещества, которые помогают быстро избавиться от жировых отложений. А еще каждый день нужно выпивать хотя бы две чашки зеленого чая. Помимо кофеина, этот напиток содержит другие вещества, способствующие сжиганию жира.

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