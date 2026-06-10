Звезды Голливуда рассказали, как Спилберг убедил их в существовании инопланетян 1 10.06.2026, 17:40

Стивен Спилберг

фото: Legion-Media.ru

Голливуд готовит громкую премьеру о контакте с иной цивилизацией.

12 июня в мировой прокат выходит научно-фантастический фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга, посвященный одной из самых интригующих тем современности — возможному существованию внеземной жизни, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Картина рассказывает о мире, оказавшемся на грани глобального конфликта после появления доказательств того, что пришельцы уже посещали Землю. В центре сюжета — борьба между теми, кто хочет раскрыть эту информацию человечеству, и влиятельными структурами, заинтересованными в ее сокрытии.

Главные роли исполнили Колман Доминго, Эмили Блант и Джош О'Коннор. В интервью журналу TIME актеры признались, что работа над фильмом заставила их серьезно задуматься о возможности существования разумной жизни за пределами Земли.

По словам Блант, Спилберг десятилетиями исследует тему контакта с внеземными цивилизациями — от «Близких контактов третьей степени» до «Инопланетянина» и «Войны миров». Однако новый фильм делает акцент не столько на самих пришельцах, сколько на том, как подобное открытие изменило бы человечество, политику, религию и общество.

Колман Доминго рассказал, что во время подготовки изучал работы психиатра и профессора Гарварда Джона Мака, который исследовал свидетельства людей, утверждавших, что сталкивались с НЛО. По его словам, многие из них искренне верили в пережитый опыт.

Джош О'Коннор отметил, что идея существования жизни во Вселенной кажется ему вполне логичной, хотя вопрос о визитах пришельцев на Землю остается открытым.

Создатели фильма также обращают внимание на растущий интерес общества к теме НЛО. Эмили Блант напомнила о заявлениях бывшего президента США Барака Обамы и публикациях материалов Пентагона, связанных с неопознанными летающими объектами.

По мнению актрисы, все больше людей хотят получить ответы на вопросы, которые еще недавно считались уделом научной фантастики.

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