Звезды Голливуда рассказали, как Спилберг убедил их в существовании инопланетян

Звезды Голливуда рассказали, как Спилберг убедил их в существовании инопланетян1
- 10.06.2026, 17:40
Голливуд готовит громкую премьеру о контакте с иной цивилизацией.
12 июня в мировой прокат выходит научно-фантастический фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга, посвященный одной из самых интригующих тем современности — возможному существованию внеземной жизни, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Картина рассказывает о мире, оказавшемся на грани глобального конфликта после появления доказательств того, что пришельцы уже посещали Землю. В центре сюжета — борьба между теми, кто хочет раскрыть эту информацию человечеству, и влиятельными структурами, заинтересованными в ее сокрытии.
Главные роли исполнили Колман Доминго, Эмили Блант и Джош О'Коннор. В интервью журналу TIME актеры признались, что работа над фильмом заставила их серьезно задуматься о возможности существования разумной жизни за пределами Земли.
По словам Блант, Спилберг десятилетиями исследует тему контакта с внеземными цивилизациями — от «Близких контактов третьей степени» до «Инопланетянина» и «Войны миров». Однако новый фильм делает акцент не столько на самих пришельцах, сколько на том, как подобное открытие изменило бы человечество, политику, религию и общество.
Колман Доминго рассказал, что во время подготовки изучал работы психиатра и профессора Гарварда Джона Мака, который исследовал свидетельства людей, утверждавших, что сталкивались с НЛО. По его словам, многие из них искренне верили в пережитый опыт.
Джош О'Коннор отметил, что идея существования жизни во Вселенной кажется ему вполне логичной, хотя вопрос о визитах пришельцев на Землю остается открытым.
Создатели фильма также обращают внимание на растущий интерес общества к теме НЛО. Эмили Блант напомнила о заявлениях бывшего президента США Барака Обамы и публикациях материалов Пентагона, связанных с неопознанными летающими объектами.
По мнению актрисы, все больше людей хотят получить ответы на вопросы, которые еще недавно считались уделом научной фантастики.