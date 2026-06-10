Почобут: В сентябре я вернусь в Беларусь 10.06.2026, 17:51

Анджей Почобут

Фото: Tomasz Siemoniak/Х

Журналист рассказал, почему считает важным свое возвращение для Союза поляков.

Освобожденный в апреле журналист и представитель польского меньшинства Анджей Почобут заявил, что намерен вернуться в Беларусь уже в сентябре – до съезда Союза поляков Беларуси. Об этом он сказал 10 июня на встрече, организованной польской организацией Wspólnota Polska, сообщает издание Niedziela.

По словам Анджея Почобута, решение о выезде из Беларуси он принимал только после того, как получил гарантии возможности вернуться обратно.

«В сентябре, перед съездом Союза поляков, я вернусь в Беларусь. Это можно оценивать по-разному, по-разному может сложиться ситуация, но я настроен оптимистично. Я бы не согласился на выезд, если бы не получил паспорт и заверения, что смогу вернуться в Беларусь», – заявил он.

Почобут подчеркнул, что хочет вернуться домой в Гродно.

«Я хотел бы вернуться домой. В Гродно мой дом», – сказал он.

Во время встречи журналист также поблагодарил поляков и белорусов, которые участвовали в акциях солидарности, пока о находился в заключении. По его словам, поддержка помогала ему пережить годы в колонии и понимать, что о нем не забыли.

О намерении вернуться в Беларусь Почобут говорит практически с первых дней после освобождения. В мае, в интервью YouTube-каналу Kanał Zero он заявил, что считает свое присутствие в стране важным не только для себя лично, но и для польского меньшинства Беларуси.

«Речь идет не только обо мне. Речь идет о Союзе поляков, о поляках, о польском меньшинстве в Беларуси. Я там нужен», – говорил он.

По словам Почобута, Союз поляков оказался одной из немногих независимых организаций, которые смогли сохраниться в Беларуси после репрессий последних лет, поскольку его руководство отказалось покидать страну даже под угрозой уголовного преследования.

Журналист также подчеркивал, что его известность обеспечивает определенную защиту и позволяет привлекать внимание к судьбе других представителей польского меньшинства. «Пока я нахожусь в Беларуси – неважно, где я: в тюрьме или не в тюрьме, – я в состоянии защищать Союз поляков», – говорил он.

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