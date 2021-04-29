Известный боец Алексей Кудин получил документы на экстрадицию в Беларусь 2 29.04.2021, 18:29

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Адвокаты Кудина выступают против его выдачи и готовят документы ЕСПЧ.

Вчера в одном из телеграм-каналов появилась информация, что известный боец Алексей Кудин в скором времени будет экстрадирован из Москвы в Беларусь. Tut.by проверил эту информацию.

Два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили нам, что Алексей действительно получил недавно документы на экстрадицию в Беларусь.

Адвокаты Кудина при этом выступают против его выдачи и готовят сейчас документы в Европейский суд по правам человекам (ЕСПЧ).

Напомним, Алексея Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.

Вскоре он рассказал о деталях его брутального задержания в августе.

21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу белорусских властей.

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