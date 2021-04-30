Экономист: Лучший способ защитить свои сбережения – хранить их в наличной валюте 30.04.2021, 9:13

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фото: onliner

Дефицит бюджета в стране уже больше, чем во времена Прокоповича.

В Беларуси дефицит бюджета уже сильнее, чем при Петре Прокоповиче в 2011 году. Так, за «скользящий» год получилась рекордная цифра в 4,2 миллиарда рублей. Сайт Charter97.org попросил прокомментировать этот факт экономиста Льва Марголина:

– Для начала я бы хотел немножко реабилитировать Петра Прокоповича, потому что за дефицит бюджета отвечает не Нацбанк, а правительство. Если предъявлять претензии, то только к власти, потому что Нацбанк мужественно сопротивляется попыткам включить печатный станок на полную мощность. Это все нюансы, ситуации лучше не станет, если мы разберемся в ней.

Действительно, поступления в бюджет не растут, а расходы увеличиваются, естественно, растет дефицит. Перекрывать его сегодня нечем, потому что испортили отношения со всеми, с кем можно. Остались только Россия и Китай, но китайцы никогда не горят помогать деньгами просто так. Они любят участвовать в каких-то проектах, где их роль выражается не столько в деньгах, сколько в оборудовании, предоставлении специалистов и так далее. Россия же решает свои политические проблемы, там уже давно поняли, не первый год знакомы, что просто так давать деньги – выбрасывать деньги в унитаз, так как в нынешней экономической ситуации нет надежды на возврат этих средств.

Белорусская экономика не реформируется, она в принципе не может давать отдачи. А реформировать власти и раньше не собирались, и сейчас не испытывают желание. Надеяться на какие-то изменения в экономики Беларуси не приходится. Россия если и дает что-то, то только мелкими порциями для того, чтобы, как говорится, пациент совсем не умер. Мы будем видеть эту картину и в дальнейшем. Другое дело, что экономика достаточно инертная. Не будет такого, что сегодня она стоит, а завтра рухнет как здание. Экономика будет постепенна сползать в ситуацию стагнации, кризиса и сокращать производство.

Здесь никто не может помочь, потому что для того, чтобы переломить ситуацию нужны очень серьезные вливания и реформы. Ни того ни другого не будет. Хочу заметить, что не предвидится зарубежных инвестиций, а экономика без вложений – автомобиль без топлива. Он вроде стоит, весь красивый и блестящий, а ехать не едет. Вот так примерно обстоит ситуация в экономике.

– Какие последствия ждут белорусов, если рост дефицита бюджета продолжится?

– Как говорится, тут все ясно, как в учебнике экономике. Если не удается увеличить поступления в бюджет за счет кредитов, то есть только два способа избежать дефицита. Первый, это так называемый секвестр расходов, то есть выбираются те затраты, которые на данный момент признаются необязательными или менее значимыми и их вырезают. Второй, это включить печатный станок и увеличить поступления денежной массы в экономику. Следовательно, будут расти поступления, но одновременно будут идти вверх и цены. Нужно понимать, что если при том же количестве товаров в экономике обращается большее количество денег, значит, продукция становятся дороже.

Власти хотят как бы размазывать этот кризис и проблемы не по работникам, например, тех предприятий, которые убыточные и их продукция не пользуется спросом, а по всему населению. Это не так болезненно, но зато для всех. Какие будут последствия – зависит от нашей власти, каким путем она пойдет. Правительство бы хотело включить станок, чтобы помочь государственным предприятиям с помощью кредитов, но Нацбанк будет сопротивляться, потому что он отвечает за инфляцию. Кто победит – посмотрим.

– В 2011-м, несмотря на заявления Прокоповича, все закончилось обвальной девальвацией. Есть ли «звоночки» в экономике, которые сигнализируют о возможности подобного сценария?

– Я думаю, что сценарий 2011 года не будет по определению, потому что там был продемонстрирован непрофессионализм. Если бы в 2010 и 2011 году делали не за один раз, а растягивали падение рубля, то результат был бы, наверное, более утешительный. Это показала ситуация с кризисом 2014 и 2015 годов, когда тоже было падение, но все же не такое значительное.

Сомневаюсь, что сейчас рубль рухнет в несколько раз, однако инфляций и девальвация будет продолжаться. Медленно и постепенно, но уклонно. В соответствии с инфляцией и девальвацией будет уменьшаться и реальная заработная плата в валютном исчислении.

– Как еще дефицит бюджета может ударить по денежным запасам населения? Ждать ли обесценивания сбережений? Что делать, чтобы не попасть в ловушку и спасти их?

– Сам по себе дефицит бюджета никак не влияет на сбережения, но влияет реакция властей. Причем, если будут печатать рубли, то это скажется на людях, которые держат свои сбережения наличными или на депозитах, потому что рубль будет обесцениваться.

На сегодняшний день наилучший способ защитить свои сбережения – хранить их в наличной валюте. Иметь сбережения на банковских депозитах тоже небезопасно, потому что мы недавно услышали о том, что с 9 июля Нацбанк будет иметь официальное право вводить ограничения на те или иные валюты.

– Насколько сильное давление на экономику оказывают возобновленные санкции США?

– Пока об этом сложно говорить, потому что мы не знаем, насколько жесткие эти санкции будут. В период с 2008 по 2015 год мы уже находились под этими санкциями и сложно сказать, что мы их сильно заметили. Если санкции относятся только к данным предприятиям, то их достаточно легко обойти. Создаются фирмы-прокладки, через которые экспортируется продукция, создаются такие же компании для запчастей, комплектующих, сырья, если необходимо. В случае, если эти ограничения будут жесткими, то они коснутся и тех предприятий, которые работают с компаниями из санкционного списка. Последствия таких санкций будут достаточно серьезными для белорусской стороны.

– Стоит ли ожидать сокращения объема продаж в нефтехимической отрасли из-за санкций? Как это может сказаться на наполнении бюджета?

– Я думаю, что это обязательно скажется. Сильно или не сильно, это будет зависеть от жесткости, но это скажется на валютном рынке. Кроме того, что эти предприятия вносят определенный вклад в бюджет и довольно существенный, так они еще являются главными поставщиками валюты в страну. Недостаток валюты в стране приводит к инфляции белорусского рубля, а также когда ее нахватает, она становится дороже. Те, кто держит деньги в белорусских рублях и считает, что у него есть 1000 долларов – завтра может с удивлением обнаружить, что осталось 500 долларов.

– Девяти белорусским предприятиям стало запрещено ввести расчеты в долларах США. К чему это может привести?

– Любое замедление расчетов и оборотов сказывается на экономику не в лучшую сторону. Для того чтобы эти санкции действительно ударили по экономике требуется сказать, что все, кто будут сотрудничать в том или ином виде с белорусскими предприятиями – тоже рискуют попасть под эти ограничения.

– Основные российские поставщики «Нафтана» не планируют поставок нефти на НПЗ в мае. К каким последствиям для белорусской экономики это может привести?

– Во-первых, мы не слышали это пока от самих российских фирм, это все пока посторонние источники, которые могут быть надеждами, а могут не очень. Во-вторых, поставка нефти, – это не коммерческий вопрос, а политический, который решается не поставщиками, а руководителями государств. В-третьих, если будет принято политическое решение продолжать поставки, то можно таким же образом создать прокладочные фирмы в России, через которые будут поставлять нефть, не рискуя попасть под санкции.

Почему я говорю «если будет принято решение»? Потому что я не исключаю того, что российская сторона может использовать эту ситуацию, как дополнительный рычаг давления на белорусскую власть, то есть мы бы вам с удовольствием доставляли, но вы видите санкции, не можем рисковать и так далее. Это все зависит от политического решения.

– Стоит ли белорусам ожидать дефицита автомобильного топлива или ускорения роста цен на него — с учетом, что и второй НПЗ в Мозыре, «уходит» на ремонт?

– То, что цены идут вверх мы видим и сейчас. Можно ожидать, что рост будет продолжаться. Будет ли он более интенсивный? Не думаю, потому что даже подорожание на копейку в неделю, – это 52 копейки в год, что достаточно серьезное подорожание топлива.

Я думаю, власти не пойдут на более динамичный подъем, потому что это рискованно. В стране и так опасная политическая ситуация и никогда не знаешь, что станет триггером очередного роста протеста. Я думаю, что повышение будет идти, вне зависимости от ситуации с санкционными предприятиями. Более того, если, например, не будет работать Мозырь, то владельцы заправок могут привезти топливо из России, потому что у нас нет границ.

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