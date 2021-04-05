Режим и «прикорытники» опозорились на весь мир 5.04.2021, 7:40

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Как будто специально, чтобы сильнее рвануло.

Позволим себе сравнить происходящее в нашей реальности с законами физики. Тем более, что режим, кроме грубой «физики», иных методов уже не применяет, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Любой новый запрет со стороны режима, любое ограничение прав и свобод будет вызывать рост неприятия народом — естественную ответную реакцию. Это и новые типы «информационной партизанщины», новые символы и новые алгоритмы выражения гнева. Наступает время цветения и вербы, перевязанной красной ленточкой — первое, что приходит на ум. Так и сирень придется запрещать как экстремизм. Но народные возможности и идеи неисчерпаемы.

А вот режим идет по пути усугубления гротеска. И какой-то одержимости в демонстрации всему миру тупости и своего неприличия. И попадает, что называется, в полный просак.

Как иначе можно назвать охоту на флаги, а также цирко-комические ответные санкции против Евросоюза?

Режим и «прикорытники» опозорились на весь мир. И усугубляют позор обвинениями блогеров, айтишников, спортсменов, актеров, зарубежных руководителей — всех, кроме самих себя. Режим пытается показать свои «клыки», но вне РБ всем только смешно.

А вот внутри, конечно, не только смешно, но и страшно. Страх — это тоже некая энергия, как и смех. Эти энергии продолжают накапливаться. Как будто специально, чтобы сильнее рвануло.

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