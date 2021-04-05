Останавливаем экономику 5.04.2021, 7:47

Как работает эффективный и безопасный метод борьбы с режимом.

Мы здесь власть и мы объединяемся против узурпатора Лукашенко, пишет телеграм-канал «Мнения».

Основные идеи.

Пока Лукашенко не уйдет, мы останавливаем экономику:

- Сокращаем расходы до абсолютного минимума.

- Снимаем абсолютно все деньги с карточек и со счетов в банках.

- Меняем абсолютно все средства на валюту.

Что это нам даст.

Следуя плану, мы лишаем режим денег, берем диктатора за горло и требуем, чтобы он немедленно ушел.

Чем больше средств не участвует в обороте, тем лучше для падения луканомики.

Массовая покупка валюты, обналичивание всех денег с карточек и сокращение расходов - это то, что очень сильно ударит по луканомике и заставит узурпатора Лукашенко играть по нашим правилам.

Как это работает.

Путем снятия абсолютно всех имеющихся денег с карт и с банковских счетов мы бьем по экономике тем, что не даем режиму использовать свободные деньги.

Путем сокращения трат до абсолютного минимума мы вводим луканомику в ступор. Она останавливается до момента, пока мы сами не решим.

Путем обмена абсолютно всех имеющихся денег на валюту мы требуем, чтобы рубль был чем-то подклеплен. Когда подходим к моменту, что нет валюты в обменниках, всплывет факт наличия фантиков - ничем не подкрепленных рублей, рубль начнет очень резко падать.

Обмен на валюту это ваша личная финансовая подушка.

Очень важно обменять на валюту как можно больше денег. Получили зарплату - оставили столько, сколько понадобится на ближайшую неделю, а остальное обменяли на валюту. И только по мере необходимости покупаем обратно рубли для расхода на протяжении другой недели. Поскольку рубль постоянно падает, вы не ощутите ту небольшую разбежку в разнице курсов покупки / продажи - скорее всего вы сбережете даже больше, чем если бы не обменивали.

Это безопасно. Вы ни чем не рискуете.

Данная экономическая мера работает. Это то, против чего режим не сможет противостоять. Тут даже рисковать не требуется, поэтому участвовать могут и должны абсолютно все. И те, кто боялся выходить на марши, и те, кто боялся не выйти на работу.

В случае с маршами, люди могли возразить, что есть риск быть задержанным. В случае с не выходом на работу, люди могли возразить, что могут уволить. Люди могли возразить, что последуют какие-то карательные меры в дальнейшем.

В данном случае у вас нет риска ни быть задержанным, ни быть уволенным, или еще как-то подвергнуться репрессиям.

Поделитесь планом.

Помогайте распространить план среди знакомых и по всем каналам и чатам. Придерживайтесь плана насколько это возможно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».