Идея фикс бесноватого 6 Игорь Эйдман, glavred.info

5.04.2021, 8:29

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Игорь Эйдман

Три причины, почему надо остановить Путина.

Пока Путин у власти, он от Украины не отстанет, будет чередовать манипулятивные и насильственные попытки ее захвата.

Угрозы Володина, очередной фейковый "убитый мальчик", стягивающиеся в оккупированный Крым и к границам Украины войска. Будет ли новое российское наступление?

Есть три основные причины, почему Владимир Путин не остановится.

1. Его режим не способен долго существовать в мирных условиях. Без образа врага, военной урапатриотической виагры рейтинг власти быстро падает. Даже фейковые выборы становится проблематично проводить. Режиму необходимы постоянные "маленькие победоносные войны", чтобы держать население в состоянии "постоянного изумления", патриотического опьянения.

Скоро выборы в Госдуму, идет жестокая расправа над Навальным. Война все спишет. И от расправы над оппозицией отвлечёт и выборы поможет успешно провести.

2. Украина - идея фикс бесноватого. Он мечтает стать родоначальником третьего Рейха (после романовского и советского). А какая это Российская империя без Украины? Так, не Рейх, а фейк. Поэтому пока Путин у власти, он от Украины не отстанет, будет чередовать манипулятивные и насильственные попытки ее захвата.

3. Путин хочет сразу же показать Байдену свою отвязность и силу. Это как в тюрьме. В камеру заводят нового авторитета (Байдена). Старожил-смотрящий (Путин), чтобы поставить себя перед новичком, которого боится, пытается демонстративно избить какого-нибудь другого, не такого крутого зека. В роли объекта демонстрации силы может оказаться Украина.

Другой вопрос, будет ли этот виток агрессии масштабным, как предрекают некоторые военные эксперты. Думаю, нет. Дело в том, что путинский режим экономически не выдержит большую войну и неизбежные в этом случае беспрецедентные американские и европейские санкции.

Начавшееся военное обострение похоже на военный шантаж Зеленского и отчасти Байдена, которых Путин считает слабаками. Если он сразу получит жесткий отпор, новое масштабное вторжение не состоится.

И последнее. Я считаю, что честным россиянам необходимо стараться всячески способствовать поражению своей страны в этой агрессивной войне. Только такое разгромное поражение может открыть путь к демократическим переменам в самой России. Это, без пафоса - гражданский долг россиян. Ибо, как пел Галич: "Граждане, отечество в опасности – наши танки на чужой земле".

Игорь Эйдман, glavred.info

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