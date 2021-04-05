Профессор: Все одобренные ВОЗ вакцины полностью защищают от тяжелого течения COVID-19 5 5.04.2021, 14:59

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Вакцина отличаются высокой эффективностью.

Все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины на 100% защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни. Как передает Униан, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца в Украине, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

По его словам, что касается вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, то в Украине пока еще нет собственных наработок по ее эффективности, однако эту вакцину применяют во многих странах мира, в частности, в Турции (эта страна закупила 509 млн. доз CoronaVac), в Доминиканской республике.

«Если говорить о данных по ее эффективности, то турецкие исследования показывают эффективность CoronaVac на уровне 83%: 50% - это предотвращение любых случаев заболевания, 78-80% - предотвращение среднего и тяжелого течения, и в 100%, как и у всех вакцин, преквалифицированных ВОЗ, предотвращение тяжелого и критического течения болезни. А именно такие пациенты нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии», - сказал Дубров.

Говоря о побочных эффектах вследствие прививки CoronaVac, Дубров отметил, что не существует ни одного лекарственного средства, которое не имело бы побочных эффектов. Относительно этой вакцины, то побочная реакция составляет не более 0,3%, и еще не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая - смерти или анафилактического шока.

«То есть мы можем говорить о безопасности и высокой эффективности данной вакцины», - подытожил профессор.

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