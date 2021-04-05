Корабль SpaceX с экипажем перелетел с одного порта орбитальной станции на другой

Корабль SpaceX с экипажем перелетел с одного порта орбитальной станции на другой1
- 5.04.2021, 16:46
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Проведена первая в истории перестыковка американского коммерческого космического корабля.
Сегодня, 5 апреля, на Международной космической станции провели первую в истории перестыковку американского коммерческого космического корабля. Трансляцию обеспечивал YouTube-канал NASA, пишет liga.net.
Экипаж из четырех астронавтов отстыковал Crew Dragon "Resilience" компании SpaceX от фронтального порта модуля Harmony, чтобы после короткой "поездки" состыковаться в 14:20 по Киеву с "верхним" портом того же модуля.
45-минутный маневр автономного перемещения произведен для подготовки к прибытию на МКС нового экипажа NASA по миссии SpaceX Crew-2 в конце апреля.
На борту "Дракона" были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соичи Ногучи.