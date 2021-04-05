Эпидемиолог назвала штамм коронавируса, который вызывает больше всего повторных заражений 5.04.2021, 17:39

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Для этого штамма зафиксированы повторные случаи в течение месяца после перенесенного заболевания.

Украинский врач-эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что особенно высокую способность к повторным заражениям выявили у нигерийского (или южноафриканского) штамма коронавируса.

По ее словам, повторное заражение возможно из-за мутаций возбудителя, например, после появления британского и южноафриканского штаммов коронавируса, сообщает nv.ua.

«Особенно высокую способность к повторным заражениям — более 30% - выявлено у нигерийского штамма. На территории большинства африканских государств это сейчас доминирующий штамм», — сказала Виноград.

Она подчеркнула, что для южноафриканского штамма зафиксированы повторные случаи в течение месяца после перенесенного заболевания.

Еще одним фактором, который может способствовать повторному заболеванию, Виноград назвала особенности иммунной системы пациента.

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