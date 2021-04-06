Не потянули: Россия снизила прогноз по добыче нефти и газа на ближайшие годы 1 6.04.2021, 11:06

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Целевые показатели существенно уменьшились.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в России на ближайшие два года. Поправки к госпрограмме Развитие энергетики были утверждены 31 марта.

Целевые показатели добычи нефти и газа существенно снижены в отношении 2021 и 2022 годов. Оценки производства на 2023 и 2024 год остались неизменны, сообщает «Интерфакс».

Для газа оценка производства 2021 года снижена до 698,3 млрд куб. м (с 750,1 млрд кубометров).

При этом уже сейчас добыча газа за последние 12 месяцев (с апреля 2020 по март 2021) составляет 704 млрд кубометров. В отношении добычи 2022 года корректировка менее сильная — до 743,1 млрд кубометров (с 758,1 млрд кубометров).

Прогноз добычи нефти на 2021 год понижен до 517 млн т (с 560 млн т), на 2022 — до 548 млн т (с 558 млн т).

«Также, хотя отрасль уже давно знакома с производственными результатами 2020 года, в обновленных таблицах 2020 год остался пока только с плановыми показателями», — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что объем нефтегазовых доходов РФ в 2020 году снизился на 30,4% или на $31 млрд от запланированного.

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