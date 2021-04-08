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Как сокращается количество сотрудников заводов: минус две тысячи за 5 лет только на одном предприятии

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  • 8.04.2021, 16:59
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Как сокращается количество сотрудников заводов: минус две тысячи за 5 лет только на одном предприятии
Фото: bymedia

Только за 1 год из МАЗа ушли 670 сотрудников.

Власти в ряд своих достижений постоянно заносят то, что им удалось «сохранить заводы». Но сохранилось ли на этих самых заводах количество рабочих мест, которое было раньше? Об этом рассказывает «Радыё Свабода».

МТЗ

В 2015 году на Минском тракторном заводе, согласно порталу ценных бумаг (portal.gov.by), работали 17 891 человек, в 2020-м-15 753. за 5 лет количество сотрудников уменьшилось более чем на 2 тысячи человек, или на 12% всех сотрудников.

МАЗ

Минский автомобильный завод только за 2019 год потерял 670 сотрудников. Всего за 5 лет численность сотрудников сократилась с 17 535 до 15 599 человек. Почти на 2 тысячи человек менее 5 лет, или минус 11% сотрудников.

«Гродно Азот»

В 2015 году на «Гродно Азоте» работали 7749 человек, в начале 2020-го – 7475, количество сотрудников за 5 лет уменьшилось более чем на 200 человек, или на 3,5%. В 2020 году по политическим мотивам – за присоединение к забастовке – с завода уволили еще как минимум 30 человек.

«Гомсельмаш»

За 5 лет на «Гомсельмаше», который в прошлом году показывал чистый убыток, сократили только 28 человек. В 2015 году на заводе работали 8038 человек, в начале 2020 года –8010. количество сотрудников уменьшилось на 0,3%.

БМЗ

На Жлобинском БМЗ в 2015 году работали 11 183 человека, в начале 2020 года – 10 725. за 5 лет количество сотрудников уменьшилось почти на 500 человек, или на 4%. Только за 2019 год количество сотрудников на БМЗ уменьшилось на 277 человек.

МЗКТ

Количество сотрудников МЗКТ за 5 лет уменьшилось более чем на тысячу человек. В 2015 году на заводе работали 5281 человек, в 2020 году – 4234. количество сотрудников уменьшилось на 20%. Только за 2019 год сотрудников стало меньше на 307 человек.

«Нафтан»

На флагмане белорусской нефтепереработки — «Нафтане» в 2015 году работали 10 730 человек, через 5 лет — меньше на 700 человек, или на 6,5%.

Минус 60 тысяч за 4 года

Всего в промышленности Беларуси в 2015 году работали 936,8 тысячи человек, в 2019-м – 875,6 тысячи. То есть за 4 года в промышленности стало работать на 60 тысяч человек меньше.

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