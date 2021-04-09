«Под указ искали льготников среди родственников, а кто поспешил – ох как себе локти кусал!» 1 9.04.2021, 10:18

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Как 140-ой указ повлиял на автомобильный рынок?

10 апреля исполняется ровно два года, как был принят знаменитый 140-й указ о льготной растаможке. Какие он повлиял на автомобильный рынок? Об этом пишет Иван Кришкевич для abw.by.

Ничто не предвещало

Если чего и ждали с нетерпением автомобилисты весной 2019-го, так это решения вопроса с госпошлиной, привязанной к гостехосмотру. А тут как гром среди ясного неба – указ от 10 апреля 2019 г. №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов". Документ этот появился совершенно неожиданно и, несмотря на вроде бы узкое применение (он распространялся лишь на отдельные категории – инвалидов I и II групп, а также родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях), стал подарком для многих. Ведь уже с 13 апреля 2019 года льготники получили возможность ввозить в Беларусь автомобили с 50-процентной "скидкой" на растаможку. И это спровоцировало новый бум пригона автомобилей из Европы и США.

50% – это сколько?

Полная растаможка "проходного" по возрасту автомобиля (здесь и далее подразумеваем 3-5-летние машины, если не указываем иное) с двигателем объемом 1,5 л составляет 2550 евро, стало быть, "льготник" получил возможность сэкономить 1275 евро. Но если говорить о двигателе объемом 1,6 л, получим уже 2000 евро экономии, а в случае с 2,0-литровым – 2700 евро. Ну а, скажем, 3,0-литровый автомобиль 140-й указ позволил растаможивать за 4500 евро против 9000 евро – льготникам, разумеется.

Понятно, что для них же стала дешевле и растаможка более старых машин, но смысла в этом особо не прибавилось. Ведь если автомобиль старше пяти лет, то за тот же 2,0-литровый мотор по полной надо заплатить 9600 евро, а со "скидкой" – 4800 евро. Целесообразность сомнительная. И в этом как раз очень большая проблема для тех, кому собственно и положена льгота.

Инвалидам это все равно не по карману

"Кто хотел бы воспользоваться этим указом, по факту не может это сделать, потому что машина в возрасте 3-5 лет будет стоить более 10 тысяч долларов даже с льготной растаможкой, а у людей таких денег нет, – объясняет Дмитрий, который как раз имеет право на льготу по инвалидности. – У них есть, скажем, 4-7 тысяч, они бы взяли 10- или даже 15-летний автомобиль, уже переоборудованный под управление людьми с ограниченными возможностями (с ручным управлением). Но это нереально, так как на старые машины пошлины очень большие, даже если будет скидка 50 процентов...

Лучшим решением было бы вообще освободить таких людей от пошлины или каким-то другим образом предоставить возможность получить автомобиль за небольшие деньги, пусть даже без возможности продать его в течение 5 лет. Таких, у кого есть 12-14 тысяч долларов, среди моих знакомых, подпадающих под действие указа, мало. А остальные – откуда у них такие деньги?

Да, я слышал, людям предлагали от 300 до 500 долларов, чтобы на себя машину "повесили". Кто-то, наверное, даже соглашался. А мне такого счастья не надо – зачем потом вопросы со стороны таможни или налоговой? Себе я тоже машину не пригонял, хотя по идее мог бы. Но меня пока и старая устраивает, а деньги и так есть на что потратить".

Реальные покупатели среди льготников есть, но все же…

"Как только прошла информация про этот указ, как только механизм более-менее прояснился, сразу стали звонить клиенты (и старые, и новые), уточнять, что да как, кинулись искать знакомых и родственников, подпадающие под льготы, – вспоминает весну 2019-го Александр, работающий в сфере доставки автомобилей из-за рубежа. – Особенно острой тогда оказалась ситуация у тех, кто как раз заказал машину, она уже была в пути, уже на подходе – надо решать, на кого оформлять. Ну а те, кто только недавно пригнал и растаможил, скажем, в конце марта, ох как они локти тогда кусали!

При этом я не могу сказать, что вдруг стали все оформлять на подставных "покупателей". Точно знаю нескольких старых клиентов, которые получили право на льготу, потому что многодетные, – вот им этот указ как раз очень кстати оказался. Один такой семьянин уже лет десять старый Sharan "донашивал", а заменить его толком ничем не мог, так как пригнать и по полной растаможить минивэн уровня того же Sharan или Galaxy с 2,0-литровым мотором все-таки дорого, он и сам по себе "проходного" года недешевый. А так льгота позволила решать транспортный вопрос. Еще несколько человек обновили автопарк, но там были обычные легковушки.

Но что правда, то правда: с принятием указа народ активнее стал интересоваться пригоном, поток машин увеличился. Причем если раньше из Европы и даже Штатов чаще рассматривали модели с кубатурой 1,0 или 1,4-1,5 литра, то сейчас более популярны моторы 1,6-2,5 литра, потому что льготная растаможка обойдется примерно в те же деньги.

И свежепригнанных машин в принципе стало больше – просто посмотрите на улицы или взгляните на объявления. Раньше у нас был провал по ввезенным машинам 2010-2013 годов выпуска, их просто не было на нашем рынке. Почему? Потому что сначала активно возили до 2011-го, затем с новой "таможней" стали брать "проходные" варианты от трех до пяти лет. Потом в конце 2014-го стали гонять машины из России, но там были или новые, или в принципе разного возраста. Брать из Европы и США в те годы стали меньше.

Вернулись к этому как раз года два назад. Даже чуть раньше, чем до 140-го указа, но настоящий бум случился с его принятием. Но к тому моменту 5-летние машины были 2014 года выпуска. Вот теперь самые популярные из свежепригнанных предложений – машины 2015-2017 годов. Они и по цене достаточно интересные – как раз всякие новые Polo и Creta теснят".

Дает возможности для злоупотребления

И в самом деле, если за 15-20 тыс. долларов можно пригнать очень приличный подержанный автомобиль, причем с неплохим оснащением и мощным мотором, возможно, даже с полным приводом, то ряд покупателей предпочтет именно этот вариант, а не куда более скромную по классу и характеристикам модель, пусть даже из числа новых. Особенно если покупать "за свои", а не рассчитывать на кредит, который последние годы был хорошим двигателем продаж для дилеров.

Для них, конечно, появление 140-го указа стало неприятным сюрпризом. Особенно в том виде, как он есть, когда льготник может совершенно законно раз в год покупать, "дешево" растаможивать, а затем продавать автомобиль - ограничений на отчуждение законом не предусмотрено. И уж тем более возможны всякие "интересные схемы"... В свое время мы приводили комментарий председателя Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергея Михневича по данной теме – и в этом вопросе позиция не меняется, как, собственно говоря, и сама ситуация.

"Сегодня нет ограничений на ввоз и отчуждение автомобилей по 140-му указу, что и порождает злоупотребления. В свое время нами вносились предложения по регулированию этого вопроса, но нас так и не услышали, – отмечает Михневич. – К сожалению, нам не представляют цифр по ввезенным на территорию страны подержанным автомобилям, у нас есть лишь экспертное мнение, что это десятки тысяч авто в год. Сегодня мы видим, что налоговые органы занялись законностью схем ввоза, они уже заинтересовались, откуда у малоимущих граждан деньги на покупку дорогих автомобилей Tesla, и мне кажется, что это только начало".

Как бы покупатели

Напомним, что в марте стало известно о том, что налоговая инспекция выявила схему перепродажи дорогих Tesla Model X и Model S, которые "вешались" на инвалидов и безработных. Указ №140 там ни при чем, но эта история показала, что подставными "покупателями" из числа "льготников" тоже со временем могут заняться, если еще не занимаются. И главный вопрос, который будет задан со стороны ИМНС, – откуда деньги на покупку машины, если официальные доходы этому не способствуют?

И мы уже объяснили, чего ждать "временным покупателям". Налоговая инспекция может потребовать подать декларацию о доходах, и если окажется, что расходы превышают доходы, а происхождение потраченной суммы никак не подтверждается, на нее насчитают подоходный налог в размере 16%. Такие вот дела.

Что в итоге?

Как минимум 140-й указ предоставил возможность хотя бы определенной категории граждан снизить расходы при покупке автомобиля за пределами таможенного союза. Правда, для тех, у кого бюджет сильно ограничен, это не решило проблему: недорого растаможить старый автомобиль (потому как на более свежий денег элементарно нет) все равно не получится. Имели ли место "схемы" с использованием льготников, покажет время. Ну а сейчас очевидно: появление указа способствовало повышению интереса к пригону машин из США и Европы, что очередной раз переформатировало наш автомобильный рынок.

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