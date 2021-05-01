Ученые нашли загадочные постройки, которые старше Стоунхенджа и пирамид Египта 1.05.2021, 13:55

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Открытие было сделано в Саудовской Аравии.

На северо-западе Саудовской Аравии были обнаружены прямоугольные каменные сооружения, которые, по мнению экспертов, на 2 500 лет старше Стоунхенджа - им около 7 тысяч лет.

Об этом рассказывает Daily Мail.

Сооружения использовались во время ритуала членами культа крупного рогатого скота, которые приносили в жертву коров, коз и овец своему неизвестному богу. Мустатилы, названные в честь арабского слова "прямоугольник", не получили особого внимания, когда были впервые обнаружены в 1970-х годах.

Однако недавно археологи из Университета Западной Австралии в Перте исследовали таинственные сооружения. Обычно у них длинные стены вокруг центрального двора, с входом на одном конце и площадкой из щебня, у некоторых в центральной камере есть вертикальный камень. Некоторые входы были завалены обломками.

Фрагменты рогов и черепов коров, овец, коз и газелей, найденные в одном из мустатилов, предполагают, что общество, построившее их, использовало жертвоприношения животных в своих ритуалах. Более ранние исследования предполагали, что эти конструкции использовались в качестве загонов для домашнего скота, но стенки мустатилов были слишком низкими, чтобы содержать животных.

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