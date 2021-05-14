Откуда современное российское оружие у боевиков ХАМАС? 14.05.2021, 18:28

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иллюстрационное Фото

Мнение экспертов.

Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что участники палестинской группировки ХАМАС обстреливали израильский внедорожник из российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

ПТРК "Корнет" – российская разработка, поставлявшаяся на мировой рынок с 1990-х годов. Израиль еще десять лет назад сообщал о том, что "Корнет" есть на вооружении у палестинских боевиков в секторе Газа, однако откуда там взялись ПТРК, неизвестно: ранее модификации этого вооружения поставляли многим странам Ближневосточного региона.

В четверг израильская армия объявила о направлении дополнительных сил на границу с сектором Газа. Сообщается, что с понедельника, когда стороны начали взаимные нападения, в секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Палестинское Министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что в результате израильских ударов ранено около 390 человек. Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок.

О том, откуда в регионе может появиться российское вооружение, какие есть варианты исхода конфликта и почему на палестинских территориях такие большие потери, «Настоящему времени» рассказали старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока института востоковедения РАН Владимир Сотников и Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.нет".

Владимир Сотников: "Нужно срочно возобновить работу квартета ближневосточных посредников"

— Расскажите, откуда российские боеприпасы у боевиков ХАМАС?

— Не только у боевиков ХАМАС могут быть российские боеприпасы – они могут быть вообще у любых террористических группировок, потому что ранее Россия, даже СССР продавали оружие многим странам, и сейчас, когда наступила волна терроризма и появились исламистские боевики, они могут, что они и делают, захватывать это оружие у официальных властей.

— Это вы говорите о советском вооружении. Есть информация о ПТРК "Корнет", которое достаточно современное российское.

— Я еще хочу сказать о том, что существуют так называемые посредники, которые перекупают оружие, которое официально поставляется Российской Федерацией. Кстати, не только российское оружие, они могут захватить и американское оружие, и производство оружия других стран.

— Можно ли говорить о принципиальных отличиях ведения боевых действий между Израилем и Палестинской автономией?

— Давно так исторически сложилось, что Палестинская автономия проводит так называемые операции, как это видно с ракетным обстрелом, то есть они наносят удар, а потом ждут ответных действий. А у Израиля существует давно опробованная система реакции. Вы сейчас в эфире сказали, что израильтяне предупреждают население об ударах. Знаете, да, действительно израильтяне предупреждают население об ударах, но тем не менее поступили сведения, что они собираются начать вроде бы наземную операцию.

То есть такой план экстренных действий у Израиля существует. Я не могу сказать этого о Палестинской автономии.

— Какие шансы проведения Израилем наземной операции? Здесь можно что-то оценивать? Как это вообще возможно?

— Вы имеете в виду шансы на то, что этот конфликт разрастется и начнутся полномасштабные военные действия?

— Различные варианты: либо полномасштабные военные действия, либо Израиль полностью берет под контроль Палестинскую автономию, Сектор Газа. Что может вообще быть?

— Мне кажется, сейчас наступает то самое время, о чем, собственно говоря, и предупреждает Россия, и придерживается такой линии, что необходимо срочно созвать экстренное заседание Совета безопасности. Кстати, оно было уже созвано, и резолюция не была принята. И [нужно] срочно возобновить работу квартета ближневосточных посредников – это Россия, ООН, ЕС и США. У России есть возможность влиять на Палестинскую автономию, потому что мы поддерживаем очень хорошие отношения с арабскими государствами, в том числе с Палестиной. У американцев есть шансы влиять на Израиль, поэтому сейчас говорить о том, разрастется этот конфликт или нет, это было бы преждевременно, и пока неясно, когда все это закончится.

— То есть если говорить о египтянах, которые заявляют о своем посредничестве между Израилем и Палестинской автономией, они фактически теряют свою посредническую силу?

— Нет, они не теряют. Сейчас тот момент, когда любые посреднические усилия могут помочь выправить эту ситуацию.

Юрий Бутусов: "Все военные объекты находятся прямо в густонаселенных районах Сектора Газа"

— У вас есть ответ, как сейчас современное российское вооружение попадает к боевикам ХАМАС?

— Россия не скрывает свои отношения с ХАМАС, они продолжаются и сейчас, во время боевых действий, это видно по всему: и по политическим заявлениям Кремля, и по деятельности российских СМИ, в частности, российское информационное агентство государственное РИА Новости регулярно размещает информацию со ссылкой на источники в движении ХАМАС, как будто это не террористическая организация, а абсолютно легитимная государственная структура какого-либо государства. Постоянно Россия сама разгоняет все информационные сигналы террористов напрямую, это делается каждый день. Озвучиваются инициативы террористов от имени российского информагентства, озвучиваются их заявления, оценки, и это является одним из важнейших источников для освещения позиции террористов в войне.

— То есть получается, что слова о том, что Россия будет защищать русскоязычное население во всем мире, а в Израиле живет очень много русскоязычного населения, в этом случае вообще никак не работают, даже работают наоборот?

— Да, конечно, это очень парадоксально. Россия содержит пророссийские движения, нанимает в израильском обществе своих лояльных комментаторов, существует такая целая сеть групп поддержки России, но при этом парадоксальным образом поставляется вооружение и поддерживаются официальные политические контакты с террористами, которые убивают израильтян, в том числе и российским оружием.

— Я внимательно прочитал ваш пост на фейсбуке о боевых действиях между Израилем и Палестинской автономией. Какие основные отличия ведения боевых действий между Израилем и Сектором Газа?

— Мы впервые в истории видим своими глазами такую первую ракетную войну и первое широкомасштабное боевое применение тактической системы противоракетной обороны. Ни одна другая страна мира, кроме Израиля, не имеет на вооружении системы тактической противоракетной и противоартиллерийской обороны. То есть система батареи "Железный купол", которая прикрывает полностью все населенные пункты Израиля, перехватывает все оперативно-тактические ракеты и артиллерийские снаряды любые, любые беспилотники, которые запускают либо могут запустить террористы.

Эффективность боевого применения очень высокая. По заявлениям израильской армии, за четыре дня – с 10 по 14 мая – выпущено на данный момент около 1700 неуправляемых ракет по территории Израиля, и система "Железный купол" поразила свыше 80% всех целей. А еще значительную часть ракет система не обстреливала, поскольку их траектория не угрожала населенным пунктам Израиля.

Поэтому потери, которые понес Израиль в результате этой войны, просто минимальные, это просто беспрецедентно в истории, когда после такого масштабного удара такие минимальные потери и такие большие потери у террористов. Хочу напомнить, что в 2014 году, тоже спровоцировав такое обострение, террористы в ходе боевых действий с израильской армией сумели нанести тяжелые потери мирному населению и израильским военным. В результате сейчас проведена такая решительная реформа израильской армии, и результат, я думаю, совершенно потрясающий, сокрушительный для террористов и их спонсоров.

— Израиль оповещает Палестинскую автономию, когда собирается начать ракетные удары, при этом использует высокоточные орудия. Но все равно мы видим, что в Секторе Газа достаточно много жертв среди гражданского населения. Почему так происходит?

— По заявлениям израильской армии, которые никто пока не опроверг – есть только альтернативная позиция террористов, при массовых запусках неуправляемых ракет террористами из жилых кварталов – на данный момент запущено, подчеркиваю, только до Израиля долетело свыше 1700 ракет, а пусков было больше – в ходе этих пусков террористы оборудуют огневые позиции своих ракетных комплексов, маскируют их в жилых кварталах в земле рядом с жилыми объектами, зачастую это делается с самодельных пусковых установок. Поэтому значительная часть ракет в результате неисправности разрывается прямо там на позициях. Возможно, в результате ошибок [страдает гражданское население].

В чем особенность этой войны? Почему Израиль не может мгновенно подавить цели? Потому что террористы развернули огневые позиции – пусковые установки – врыли в землю прямо в жилых кварталах, прямо рядом с жилыми домами. Все военные объекты находятся прямо в густонаселенных районах Сектора Газа. Поэтому здесь есть обратная сторона – террористы таким образом маскируются от огня израильской армии, с другой стороны, когда они зачастую из самодельных пусковых установок – они роют какие-то ямы в земле, в эти ямы вставляют направляющие и потом инициируют пуск ракеты, какие-то ракеты при этом не разрываются либо разрываются прямо там на позициях, либо могут поразить сами жилые объекты.

Кроме того, там же непонятные условия хранения – они ведь используют большое количество точек пуска, большое количество мест хранения, где наверняка нет никаких температурных режимов, никто за этим не смотрит, за профилактикой. Поэтому, естественно, что ракеты эти, подчеркиваю, неуправляемые, могут поражать, взрываться прямо там на позициях, а поскольку это в жилых кварталах, вполне вероятно, что они могут наносить урон и мирному населению.

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