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Французская компания Xenothera выпустила лекарство Xav-19 от COVID-19

  • 14.05.2021, 18:42
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Французская компания Xenothera выпустила лекарство Xav-19 от COVID-19
Фото: immunogenx

Препарат можно вводить людям с умеренными симптомами коронавируса.

Фармацевтическая компания Xenothera, находящаяся в Нанте, на востоке Франции, выпустила лекарство Xav-19 от COVID-19, передает «Польское радио».

Компания Xenothera сообщила, что французское правительство разместило заказ на 30 000 доз препарата. Препарат поступит в продажу после того, как лаборатория получит результаты последних клинических испытаний и после того, как лекарство будет одобрено Французским агентством по лекарственным средствам. В продажу препарат может поступить в конце лета.

Несколько стран уже проявили интерес к французскому лекарству. Компания Xenothera планирует произвести 200 000 доз к июню 2022 года, а в целом — 600 000 доз в год.

Директор компании Xenothera Одиль Дюво пояснила, что Xav-19 следует вводить людям с умеренными симптомами COVID-19. После приема препарата пациент находится под защитой в течение 10 дней. Лекарство распространяется в легкие и полностью защищает от воспаления. Благодаря этому люди не будут попадать в реанимационные отделения.

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