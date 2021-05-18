Броня над Израилем: как работает «Железный купол» 18.05.2021, 9:35

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фото: AFP

Мировые СМИ оценили систему перехвата ракет террористов.

17 мая израильская экономическая газета «Глобс» опубликовала подборку мнений мировых СМИ об израильской противоракетной системе «Железный купол», которая стала чуть ли не главным героем новой войны в сектора Газа, пишут «Детали».

Немецкий «Бильд» назвал его «израильским чудо-оружием». Французская «Ле Паризьен» описала «Купол», как «одну из основ сегодняшней израильской системы обороны», и добавила: «Работа «Железного купола» превращает небо над Тель-Авивом в страшный фейерверк».

Мнгогие газеты отмечают исключительно высокую эффективность «Железного купола», чей нижний показатель составляет не меньше 90 процентов.

Итальянская «Корьере делла сера» отметила, что, пытаясь пробить защиту «Железного купола», ХАМАС перешел к залповому огню. Об этом написано под заголовком «Броня «Железного купола» треснула». А другая итальянская газета «Ля република» вышла под заголовком «В эти дни миф «Железного купола» проверяется заново».

В то же время лондонская «Файнэншенл таймс» оценила способность «Железного купола» предотвратить большие потери среди гражданского населения: «Когда Израиль бомбит Газу, палестинцам почти некуда спрятаться. Но когда палестинцы стреляют ракетами по еврейскому государству, его граждане могут положиться на одну из опытнейших систем противоракетной обороны».

Но тут же добавлено, что «колоссальнвый масштаб обстрела на этой неделе поверг израильтян в шок и вызвал страх в тех кварталах, где ракеты все же пробили защиту».

Также мировая пресса устроила живейшее обсуждение того, не стал ли «Железный купол» с его успешным отражением атак обоюдоострым мечом для Израиля, потому что его защита так хороша, что только продлевает конфликт с ХАМАСом, не давая победы ни одной стороне.

По этому поводу «Вашингтон пост» написала: «С таким же успехом можно сказать, что бронежилет не приносит пользы полицейским».

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