Экс-глава Нацбанка Беларуси: Брожение идет во многих структурах власти, я ожидаю восстания 2 22.05.2021, 8:03

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Люди полностью не доверяют банковской системе.

Белорусы продолжают забирать свои депозиты из банков. По последней информации, население забрало 44% валютных вкладов. Сайт Charter97.org попросил бывшего председателя Национального банка Станислава Богданкевича прокомментировать ситуацию в стране:

– Я оцениваю ситуацию, как крайне кризисную. В стране – недоверие к банковской системе и устойчивости национальной валюты. Люди забирают свои вклады из-за политики Нацбанка, который снизил депозитные ставки по срочным вкладам, а по валюте проценты вообще не превышает двух. Это не рыночная ставка, а административная, которая установлена государством в лице Нацбанка.

– Почему люди в Беларуси перестали доверять банковской системе?

– Власть нелегитимная. Если она была бы легитимной, то и доверие было. Люди видят, что эта группа захватила власть, иначе просто нельзя описать. Здесь целый комплекс вопросов, которые выливаются в то, что люди готовы держат свои сбережения под подушкой, в чулках, кошельках, а не в банках.

Проценты по депозитам низкие и в цивилизованных странах, но там люди кладут деньги во имя их сохранения, а у нас есть понимание того, что эта нелегитимная власть в любой момент может объявить какие-то административные меры по принудительному использованию чужой собственности. Допустим, дадут указ, что нельзя будет использовать свои деньги, нельзя будет снять со счета, особенно когда будет обесцениваться рубль.

На эту проблему следует смотреть более обширно. Нацбанк сегодня удерживает стабильный валютный курс, но это удержание происходит из-за того, что он ограничивает рост широкой денежной массы. Сегодня денежная масса завода может вырасти до 11%, так заложено в денежно-кредитной политике. На самом деле, она выросла на 0,3%, то есть она застыла, не растет. Если поверить нашей статистике, что валовый продукт все-таки растет на 2 с лишним процента, то денежная масса должна быть как минимум 3%, но такого у нас нет. Это свидетельство того, что банки ограничили реальное кредитование экономики. А почему ограничили? Потому что недоверие. Все это совокупность причин, которые являются свидетельством крайне неблагополучной экономики, я бы сказал, кризисной.

– От максимума валютные вклады сократились на 3,4 миллиарда. Если такая тенденция продолжится, то как это повлияет на экономику? Насколько это будет сильный удар по самой власти и режиму Лукашенко?

– Когда наш народ вышел на улицы после фальсификации выборов, то он надеялся, что власть хоть в какой-то степени цивилизованная: увидит гнев народа, недоверие и подаст в отставку. Однако режим не подает, и мы знаем, что диктаторские режимы могут довести народ до нищеты. Яркий пример – Северная Корея, где люди голодают. Безусловно, падение доверия еще более усилится, а обнищание и ухудшение жизни увеличится.

Диктатура может не отдавать власть, поэтому нужно иные меры. Я имею в виду, что чиновники, которые ближе к народу, не на высоких рангах, а пониже, чтобы они высказывали свое недовольство, начали забастовку. То же самое и с руководителями предприятий и банков, чтобы делали публичные заявления в адрес власти, они же понимают ситуацию.

Что такое уменьшение вкладов? Это снижение денежной массы, то есть, нет ресурсов для нормального функционирования экономики, а еще у нас есть большое количество нереализованной продукции на складах, огромная кредиторская задолженность. Перспектива крайне неблагоприятная для развития экономики и для благосостояния населения.

– Насколько сильно санкции США против «Белнефтехима» и последовавший за ними отказ западных банков кредитовать сделки по покупкам продуктов белорусской нефтепереработки ударят по валютной выручке предприятий в стране? Как это может отразиться на финансах Беларуси и курсе рубля?

– Я боюсь, что Россия в ущерб своей экономики будет поставлять нефть Беларуси. Российская власть очень близка по духу и структуре белорусской. Я сужу по хоккею. Недавно было сообщение, что 12 голов команда Путина забила своим противникам. В том числе 8 – сам Путин, 2 – Шойгу, а остальные два забили рядовые. Разве можно поверить, что такой хоккей легитимный, честный и добросовестный? Это рабы играют ради своего господина, а он хвастается этим. У нас то же самое, два сапога пара.

Я не думаю, что санкции США повлияют на Россию, она будет поставлять в ущерб россиянам, потому что это однотипные диктаторские и авторитарные режимы.

– Экономическая и политическая ситуация в стране остается довольно напряженной. Что может придумать режим, чтобы сохранить для себя валюту, которая нужна для погашения процентов по внешним займам? Есть ли угроза для валютных сбережений граждан, которые еще не успели забрать из банков?

– Безусловно, есть угроза, но требуется помнить, что в России тоже антинародный тоталитарный режим, поэтому он может поддержать белорусский режим дополнительными кредитами.

Конечно, надежда есть всегда, может, российский народ захочет какую-то перестройку. Посмотрим, что покажут выборы в Госдуму, которые назначены на осень. Может, это будет и шанс для Беларуси. В нашей стране легитимность может быть восстановлена только через бунт, восстание, потому что выборы фальсифицируется, поэтому нет иного пути, кроме переворота. Посмотрите на тот факт, что полковников, майоров и так далее лишили званий, значит, среди силовых структур тоже идет брожение, поэтому, может быть, они перейдут на сторону народа. Возможно, не сегодня, не завтра, но перейдут.

Беларусь скатилась в самый низ Европы по уровню пенсий, зарплаты, уже вместе с Молдовой и Албанией находимся, а могли быть выше Польши. С поляками мы начинали с одной позиции, если смотреть на уровень дохода по душу населения или валовому продукту, но сейчас мы в самом низу. Это все результат правления одного человека. К сожалению, среди тех чиновников, которые находятся у власти, говорят мало об этом. Даже те, кто занимается статистикой, финансами, экономикой. Хотя брожение идет во многих структурах власти, все они прекрасно понимают, куда мы катимся, но пока молчат.

– Многие эксперты считают, что дни режима Лукашенко сочтены и его падение — это просто вопрос времени. Согласны ли вы с таким мнением? Какие признаки позволяют говорить об этом?

– Я согласен, это прошлое. Он не может удержаться у власти, белорусский режим исчерпал себя. Так называемая «отставка» может быть и сегодня, а может и затянуться.

Одна часть меня тоже считает, что если не сегодня, то завтра, но он падет, другая часть опасается за наш народ, который все еще играется в толерантность, отказывается от восстания и это позволяет режиму удерживаться.

– Как вы считаете, выйдут ли белорусы снова, как это было в августе?

– Я больше ожидаю восстания, чем выхода на улицу. Человек выйдет, а его потом посадят на 15 суток. К сожалению, у нас такая ситуация, поэтому я сторонник того, что надо народу объединяться и силовым структурам встать на защиту. Если бы силовики встали на сторону народа, то люди бы вышли, безусловно. Мне 84 года, а жене немножко меньше, и она ходила на марши пенсионеров. Сейчас сидим, ждем, может, сфотографировали где-то и посадят ее. В нашей же стране так, поэтому я сторонник другой идеи.

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