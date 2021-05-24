Авиакомпании начали облетать Беларусь стороной 26 24.05.2021, 7:45

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Иллюстрационное фото

Фотофакт.

«Еврорадио» обратило внимание на то, что рейсы авиакомпании AirBaltic начали избегать входа в воздушное пространство Беларуси.

Как минимум два рейса — Рига — Одесса и Рига — Тбилиси — облетели Беларусь стороной.

Отметим, что ряд стран инициировали обращение в ICAO, чтобы признать воздушное пространство Беларуси небезопасным. Как мы видим, авиакомпании решили не дожидаться официального решения и берут инициативу на себя.

Белорусские власти пошли на захват самолета Ryanair. На борту находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко поднял в небо истребитель и военный вертолет, чтобы принудить самолет к посадке. Такжебелорусские власти сообщили, что на борту якобы находится бомба.

Западные политики уже называют действия белорусских властей актом государственного терроризма.

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