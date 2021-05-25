Евродепутат Карин Карлсбро: Лукашенко совершил нападение на Европейский Союз, ответ должен быть очень твердым 25.05.2021, 8:36

Карин Карсбро

Фото: liberalerna.se

Запад подошел к моменту, когда нужно принимать экономические санкции.

Лукашенко использовал военную авиацию для принуждения самолета авиакомпании Ryanair к посадке в минском аэропорту. Также белорусские диспетчеры сообщили, что на борту самолета якобы находится бомба.

После посадки был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка, следовавшие из Афин в Вильнюс.

Международное сообщество назвало действия режима Лукашенко «актом государственного терроризма». Страны Запада требуют ввести санкции против белорусских властей.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ситуацию с захватом самолета депутата Европейского парламента от Швеции Карин Карлсбро.

— Я считаю, что использование боевого самолета для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства, на своей странице в «Фейсбуке» я заявила, что это государственный терроризм.

– Рейс летел из одной страны ЕС в другую, на борту находились граждане как минимум 12 стран Евросоюза. Лукашенко приказал военному самолету МиГ-29 следовать за самолетом, что поставило под угрозу жизни пассажиров. Раньше мы говорили о Лукашенко как опасность для собственных граждан, теперь он показал, что может пойти дальше. Можно ли теперь квалифицировать действия режима по-другому?

– Определенно, он поднялся на еще более высокий уровень. Произошедшее просто недопустимо. Его действия должны быть осуждены самым решительным образом не только со стороны Европейского Союза, но и со стороны всех государств-членов и международного сообщества.

Лукашенко подверг опасности обычных путешественников, летевших этим рейсом. Совершение таких действий по отношению к людям, своему народу, нельзя назвать иначе как терроризмом. Он хотел напасть на журналиста в самолете, его методы переходят на другой уровень, что совершенно неприемлемо. Это государственный терроризм.

– Еще свежи воспоминания о крушении рейса MH17. Тогда в небе над Донбассом погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Поскольку ситуация в Беларуси обостряется и теперь напрямую угрожает жизни европейских граждан, следует ли запретить самолетам ЕС летать над воздушным пространством Беларуси?

– Сначала это нужно расследовать, однако вчерашний инцидент показал, что путешествовать через Беларусь небезопасно. Мы должны понимать, что это может повториться снова. Я считаю, что важно запретить полеты над Беларусью. Это один из инструментов, который необходимо использовать сегодня.

– Поддерживаете ли вы идею отстранения Лукашенко от использования Интерпола и других международных организаций в своих целях?

– Да, совершенно недопустимо, чтобы диктатор использовал такие организации. Мы должны поддерживать друг друга в борьбе с преступностью и способствовать более безопасному миру. Лукашенко использует эти организации для нападения на демократию, безопасность и людей. Он не может быть членом таких организаций. Это было бы совершенно наивно, так что это один из многих вопросов, которые необходимо обсудить сейчас.

– Bloomberg заявил, что «потенциальные меры во время встречи лидеров ЕС могут включать приостановку всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС». Как вы думаете, это может случиться?

– Я думаю, что нам нужно обсудить все инструменты давления. Мы ждали и проявили терпение по отношению к Лукашенко, очень много раз международное сообщество, а также Европейский Союз говорили, что «нам нужно поднять санкции на более строгий уровень». Ответ Евросоюза должен быть очень твердым. Очень важно, чтобы Европейский Союз ответил решительно и быстро по этому поводу.

– Что должно произойти, чтобы ЕС ввел широкие экономические санкции в отношении Беларуси?

– Я думаю, мы подошли к моменту, когда мы должны обсудить это, потому что, как я уже сказала, вчерашнее событие является экстраординарным. Мы давно наблюдаем нападения на граждан Беларуси, а вчера это было нападение на Европейский Союз и идею свободного и безопасного передвижения по всему миру.

Это было нападение на свободу, мирные жители подвергались опасности. Он без колебаний сделал это. Я думаю, что это было уровнем, который ставит нас в ситуацию, когда мы можем заглянуть под каждый камень и искать решения, чтобы выразить нашу самую решительную точку зрения. Мы должны осудить то, что произошло вчера.

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