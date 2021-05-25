закрыть
25 мая 2021, вторник, 8:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евродепутат Карин Карлсбро: Лукашенко совершил нападение на Европейский Союз, ответ должен быть очень твердым

  • 25.05.2021, 8:36
Евродепутат Карин Карлсбро: Лукашенко совершил нападение на Европейский Союз, ответ должен быть очень твердым
Карин Карсбро
Фото: liberalerna.se

Запад подошел к моменту, когда нужно принимать экономические санкции.

Лукашенко использовал военную авиацию для принуждения самолета авиакомпании Ryanair к посадке в минском аэропорту. Также белорусские диспетчеры сообщили, что на борту самолета якобы находится бомба.

После посадки был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка, следовавшие из Афин в Вильнюс.

Международное сообщество назвало действия режима Лукашенко «актом государственного терроризма». Страны Запада требуют ввести санкции против белорусских властей.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ситуацию с захватом самолета депутата Европейского парламента от Швеции Карин Карлсбро.

— Я считаю, что использование боевого самолета для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства, на своей странице в «Фейсбуке» я заявила, что это государственный терроризм.

– Рейс летел из одной страны ЕС в другую, на борту находились граждане как минимум 12 стран Евросоюза. Лукашенко приказал военному самолету МиГ-29 следовать за самолетом, что поставило под угрозу жизни пассажиров. Раньше мы говорили о Лукашенко как опасность для собственных граждан, теперь он показал, что может пойти дальше. Можно ли теперь квалифицировать действия режима по-другому?

– Определенно, он поднялся на еще более высокий уровень. Произошедшее просто недопустимо. Его действия должны быть осуждены самым решительным образом не только со стороны Европейского Союза, но и со стороны всех государств-членов и международного сообщества.

Лукашенко подверг опасности обычных путешественников, летевших этим рейсом. Совершение таких действий по отношению к людям, своему народу, нельзя назвать иначе как терроризмом. Он хотел напасть на журналиста в самолете, его методы переходят на другой уровень, что совершенно неприемлемо. Это государственный терроризм.

– Еще свежи воспоминания о крушении рейса MH17. Тогда в небе над Донбассом погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Поскольку ситуация в Беларуси обостряется и теперь напрямую угрожает жизни европейских граждан, следует ли запретить самолетам ЕС летать над воздушным пространством Беларуси?

– Сначала это нужно расследовать, однако вчерашний инцидент показал, что путешествовать через Беларусь небезопасно. Мы должны понимать, что это может повториться снова. Я считаю, что важно запретить полеты над Беларусью. Это один из инструментов, который необходимо использовать сегодня.

– Поддерживаете ли вы идею отстранения Лукашенко от использования Интерпола и других международных организаций в своих целях?

– Да, совершенно недопустимо, чтобы диктатор использовал такие организации. Мы должны поддерживать друг друга в борьбе с преступностью и способствовать более безопасному миру. Лукашенко использует эти организации для нападения на демократию, безопасность и людей. Он не может быть членом таких организаций. Это было бы совершенно наивно, так что это один из многих вопросов, которые необходимо обсудить сейчас.

Bloomberg заявил, что «потенциальные меры во время встречи лидеров ЕС могут включать приостановку всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС». Как вы думаете, это может случиться?

– Я думаю, что нам нужно обсудить все инструменты давления. Мы ждали и проявили терпение по отношению к Лукашенко, очень много раз международное сообщество, а также Европейский Союз говорили, что «нам нужно поднять санкции на более строгий уровень». Ответ Евросоюза должен быть очень твердым. Очень важно, чтобы Европейский Союз ответил решительно и быстро по этому поводу.

– Что должно произойти, чтобы ЕС ввел широкие экономические санкции в отношении Беларуси?

– Я думаю, мы подошли к моменту, когда мы должны обсудить это, потому что, как я уже сказала, вчерашнее событие является экстраординарным. Мы давно наблюдаем нападения на граждан Беларуси, а вчера это было нападение на Европейский Союз и идею свободного и безопасного передвижения по всему миру.

Это было нападение на свободу, мирные жители подвергались опасности. Он без колебаний сделал это. Я думаю, что это было уровнем, который ставит нас в ситуацию, когда мы можем заглянуть под каждый камень и искать решения, чтобы выразить нашу самую решительную точку зрения. Мы должны осудить то, что произошло вчера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец