Создатель «Арматы» в РФ сократил зарплатный фонд на 20% 17 28.05.2021, 8:09

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Руководство завода обвинило в этом Путина.

Расположенное в Нижнем Тагиле АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в 2020 году сократило затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд руб., в сравнении с предыдущим годом. Это следует из отчетности компании по итогам прошлого года, сообщает РБК.

Из нее следует, что в 2020 году УВЗ выделил на оплату труда своих сотрудников чуть больше 9 млрд руб. (против 11,7 млрд в 2019 году). Из них более 2,6 млрд пошли на оплату труда основного управленческого персонала в составе 3662 человек. Эта цифра также приводится впервые за последние годы — с 2017-го УВЗ не раскрывал численность основного управленческого персонала и его доходы.

Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек, зафиксировано в документе. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м в АО все равно снизилась — на 21%.

В 2019 году гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью РБК рассказывал, что средняя зарплата на Уралвагонзаводе составляет около 40 тыс. руб. в месяц, «что выше средней заработной платы по Нижнему Тагилу».

В ноябре 2020 года информационное агентство «Правда УрФО» сообщало, что Уралвагонзавод переводит своих квалифицированных сотрудников на должности маляров и дворников из-за проблем с загрузкой производства.

В марте этого года издание «Екатеринбург Онлайн» сообщило, что сотрудники УВЗ пожаловались на низкие зарплаты. В среднем рабочий оборонного предприятия получает 25–30 тыс. руб., говорится в статье. «У меня как у старшего мастера оклад 25 тыс. руб. и премия — максимум 20%. Все. Это нищенская зарплата. И у меня пятидневка по восемь часов. Но на УВЗ, чтобы заработать, нужно там жить... Тогда будет зарплата более или менее, а чтобы она дошла до 40–50 тыс., нужно отработать не менее 200 часов в месяц», — рассказал уральскому СМИ старший мастер цеха № 555 Евгений Медведев, который работает на УВЗ с 1997 года.

Показатель средней заработной платы снизился по объективным причинам, сообщили РБК в пресс-службе Уралвагонзавода. Весной прошлого года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников и «во исполнение указов президента и губернатора Свердловской области» на Уралвагонзаводе были установлены нерабочие дни, напомнили в пресс-службе.

«Персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находящихся в режиме нерабочих дней, была ниже, чем у работников, выполнявших производственные задачи», — пояснил представитель корпорации. Он добавил, что в настоящее время все производства работают в штатном режиме. В апреле на предприятии была проведена индексация заработной платы, в июне сотрудники получат традиционное материальное вознаграждение — по итогам работы в 2020 году, уточнили в пресс-службе УВЗ.

Причиной изменения численности трудового коллектива стала естественная текучесть кадров: прием на завод из-за пандемии коронавирусной инфекции был закрыт, при этом работники уходили по самым разным жизненным обстоятельствам (переезд в другой город, выход на пенсию и т.д.), пояснили в УВЗ. «Ушедшие 326 человек — это около 1% от общего количества работающих на предприятии. Такие колебания штатной численности — нормальный постоянный процесс», — отметили в пресс-службе корпорации.

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