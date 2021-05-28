Cанкции ЕС против белорусского топлива и калийных удобрений: как это ударит по режиму 6 28.05.2021, 9:32

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Эксперты оценили размеры потерь.

Последние дни в Брюсселе активно говорят про новый пакет санкций в отношении Беларуси на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Причем сейчас речь идет не о точечных ограничениях в отношении физлиц и конкретных компаний, а о целых секторах экономики. В их числе называют калийную и нефтеперерабатывающую промышленность, которые имеют весомое значение для белорусского бюджета, пишет tut.by.

Белорусская оппозиция лоббирует эмбарго на импорт товаров из Беларуси в Евросоюз и запрет на новые инвестиции из европейских стран в белорусскую экономику, сообщила газета Financial Times. Согласно документу, который видели репортеры издания, санкции могут затронуть поставки нефтепродуктов, калийных удобрений, металлов и древесины, на которые в сумме приходится около половины товарного экспорта страны. В 2020 году Беларусь продала в страны Евросоюза нефтепродуктов на 596 млн долларов, древесины — на 168 млн долларов, калийных удобрений — на 196 млн долларов (азотных — еще на 98 млн долларов), прутьев из железа и стали — на 98 млн долларов.

Калийные удобрения

Сегодня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа. О готовящихся санкциях против «Беларуськалия» как одного из основных источников поступления валюты в страну накануне сообщал Bloomberg.

Вместе с тем стоит сказать, что Беларусь является одним из крупнейших экспортеров калийных удобрений, и поэтому любые ограничения могут повлиять на мировые рынки.

— Многое будет зависеть от того, какие санкции будут введены, — считает аналитик ВТБ Капитал Елена Сахнова. — Если это будет связано с ограничением возможностей калийной промышленности Беларуси получать финансирование в европейских банках, то не вызовет сбоев на рынке, поскольку Беларусь в любом случае использует альтернативные источники финансирования.

Более серьезные санкции не позволят европейским компаниям торговать с белорусскими калийщиками.

Нефтепродукты

Наряду с калийными удобрениями существенный вклад в формирование бюджета Беларуси вносят и налоговые отчисления от продаж нефтепродуктов. О возможных ограничениях в отношении этого вида продукции заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По данным статистики, Беларусь в первом квартале 2021 года экспортировала 2,54 млн тонн нефтепродуктов на 1,04 млрд долларов, в том числе в направлении стран ЕС — 1,46 млн тонн на 550,9 млн долларов.

Однако стоит напомнить, что в марте Беларусь переориентировала часть поставок с литовской Клайпеды на российские порты. В случае санкций белорусские нефтепродукты могут также уйти из портов Латвии и Эстонии. Мощности портов Ленинградской области позволяют обработать дополнительные партии топлива.

Впрочем, существенный доход от нефтепереработки Беларуси приносит украинский рынок. Власти обеих стран уже заикнулись о возможных ограничениях в ответ на авиабойкот.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн не верит, что правительство Беларуси пойдет на ограничение поставок белорусских нефтепродуктов в Украину.

— Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики, — пишет эксперт.

Наряду с этим белорусские нефтепродукты занимают существенную долю украинского рынка. По словам Куюна, в 2020 года из Беларуси на украинский рынок поступило 850 тысяч тонн бензина (более 30% рынка), 2,2 млн тонн (тоже более 30% рынка) дизтоплива, 380 тысяч тонн сжиженного газа (17%) и 580 тысяч тонн битума – 50% рынка.

Поэтому ограничение поставок может иметь и для самой Украины существенные потери, которые заместить будет проблематично. Куюн считает, что Украина без белорусского топлива проживет, а вот белорусская нефтепереработка без продаж в Украину — вряд ли.

— Единственная позиция, которая выглядит проблематично [для Украины], – это битум. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но не полностью. Однако и трагедии в этом нет. За счет увеличения переработки и моря наполовину перекрыть Беларусь точно получится, — считает директор «А-95».

Транзит газа

Жозеп Боррель одной из возможных санкций против Минска назвал лишение Беларуси доходов от транзита российского газа в Европу.

— Мы можем себе представить, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, будет по-прежнему поступать в Европу, но уже по другому трубопроводу, — отметил Боррель.

Впрочем, глава МИД Германии Хайко Мааc по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне сказал, что «этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема». В то же время, по его словам, необходимы будут детальные консультации на этот счет.

Маас также рассказал, что Евросоюз изучает все возможные варианты санкций против Минска, включая запрет выпуска гособлигаций в евро.

— Мы пошли так далеко, поскольку действия, которые мы наблюдали в Беларуси, которые мы наблюдали со стороны [Александра] Лукашенко, имеют террористические очертания, [они] настолько неприемлемы, что, собственно говоря, ничего не можем исключать, — пояснил Маас.

Получить комментарий в БКК, «Белорусской нефтяной компании», «Газпроме» и «Газпром трансгаз Беларусь» нам не удалось.

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