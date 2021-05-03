Вырубка кругляка в Беларуси выросла в 4-5 раз

Вырубка кругляка в Беларуси выросла в 4-5 раз10
- 3.05.2021, 16:38
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В последнее время белорусы публикуют в соцсетях много фото вырубленного леса.
Встречаются также фотографии платформ с кругляком, которые куда-то доставляются железной дорогой. Всё это служит основанием для догадок, что на фоне серьёзного дефицита бюджета белорусские власти наращивают вырубку и экспорт древесины, передает euroradio.fm.
Вот как ситуацию комментирует заместитель директора по научной работе института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук Дмитрий Груммо:
— Рубки леса у нас идут по ежегодно утверждённой расчётной лесосеке. В начале 2000-x мы рубили около 3,5 млн кубов в год, а сейчас 15-18 млн. Ежегодно, — пишет учёный.
Концерн “Беллесбумпром” сообщил, что в первом квартале 2021 года нарастил экспорт на 19,9%. Пресс-служба концерна сообщает, что наибольший рост дали древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. Однако “Беллесбумпром” производит и “лесоматериалы круглые” — тот самый кругляк, о котором пишут в соцсетях.
Среди продукции концерна “Беллесбумпром” — “лесоматериалы круглые” / bellesbumprom.by
Тем временем в Министерстве лесного хозяйства утверждают, что "беспрецедентных вырубок" лесов в Беларуси нет. Там возмущаются, что целую неделю “в телеграм-каналах и на отдельных интернет-сайтах только и делали, что обсуждали лесное хозяйство”.
Впрочем, какая расчётная лесосека установлена в Беларуси на 2021 год, он соглашается сообщить только в ответ на официальный запрос.