Госпогранкомитет: Белорусов с иностранным временным ВНЖ не будут выпускать из страны 31.05.2021, 14:23

Этот документ не является основанием для выезда из страны.

Временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда из Беларуси, заявили в Госпогранкомитете.

Напомним, выезд из страны через наземные пункты пропуска временно ограничен как для белорусских граждан, так и для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, пишет tut.by.

Кому можно выезжать из Беларуси наземным транспортом

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд за границу через наземные пункты пропуска сейчас приостановлен.

Однако есть люди, на которых это ограничение не распространяется:

• Выезжающие на работу или учебу

На границе в таком случае нужно предъявить соответствующие типы виз или документ, подтверждающий гражданство (подданство) государства, в которое вы направляетесь.

Необходимо будет предъявить документы, подтверждающие ваше трудоустройство в иностранном государстве. То есть трудовой договор (контракт) с иностранным работодателем (или его копия) и разрешение на работу, выданное уполномоченной организацией принимающей стороны. Дополнительно нужно разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

Приглашение на работу не является основанием для выезда.

Чтобы подтвердить факт вашего обучения в иностранном государстве, понадобится один из документов: 1) документ (копия), подтверждающий получение образования в иностранной образовательной организации; 2) документ (копия) учреждения образования Беларуси о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации.

Дополнительно нужно разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях (договор о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов или копии этих документов на бумажном носителе).

Выезжать таким образом и на работу, и на учебу можно не чаще 1 раза в 6 месяцев.

• Водители транспортных средств

Только если уже выполняют международную автомобильную перевозку или перевозят международные почтовые отправления.

• Граждане Беларуси, которые едут в командировку

Эту цель поездки нужно подтвердить документами. Подойдут: приказ о командировании работника (копия или выписка из него), командировочное удостоверение. Документы должны быть обязательно на бумажном носителе.

Индивидуальный предприниматель не состоит с другими лицами в трудовых отношениях (ст. 91 Трудового кодекса). Поэтому поездки, осуществляемые для совершения предпринимательской деятельности, не признаются служебными командировками.

• Граждане Беларуси, которые уезжают в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, и сопровождающие их лица

Основанием для выезда в этом случае является оригинал телеграммы с указанием факта тяжелой болезни или смерти, заверенного врачом или иным уполномоченным лицом (сотрудников органов внутренних дел), а также сообщение о тяжелой болезни или смерти, поступившее по дипломатическим каналам. Также подойдет оригинал свидетельства о смерти или его копия на бумажном носителе.

• Граждане Беларуси, которые едут на получение медицинской помощи, и сопровождающие их лица

Необходимо будет предъявить документы (или их бумажные копии) принимающей медицинской организации или Минздрава Беларуси, подтверждающие цель поездки.

• Граждане Беларуси, имеющие вид на жительство (или иной действительный документ) на постоянное проживание в иностранном государстве

Так можно делать не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Подчеркнем, что речь идет о постоянном виде на жительство. Временный не подойдет.

• Граждане Беларуси, перевозящие стволовые клетки и органы для трансплантации.

• Члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения

• Лица с дипломатическими и служебными паспортами

• Главы и члены официальных делегаций

• Сотрудники Государственной фельдъегерской службы Беларуси

Которые осуществляют доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам.

• Сотрудники республиканского унитарного предприятия "Специальная связь"

Которые осуществляют доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным маршрутам специальной связи.

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