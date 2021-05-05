Смена власти – главное условие спасения Беларуси 7 Андрей Санников, europeanbelarus.org

5.05.2021, 14:48

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Андрей Санников

Сближение с Европой позволит защитить нашу независимость и обеспечить достойную жизнь народа.

Беларусь нуждается в срочном реформировании не только политической системы, но и экономики.

Многолетнее диктаторское правление способно продуцировать только проблемы, как внутри страны, так и в международных отношениях. Мы должны как можно быстрее расстаться с этой гниющей системой, чтобы успеть уберечь страну от краха, чтобы предотвратить превращение граждан Беларуси в рабов. Только свободные граждане могут стать профессионалами, способными работать на благо своей страны и отстаивать свои права и интересы.

Сегодня в тюрьмы брошены не просто отважные люди, патриоты, герои, за решеткой оказались те, кто способен и должен управлять государством, реформировать экономику страны, обеспечивать достойное поступательное развитие Беларуси.

Среди них – лидеры и активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Минувший год, 2020-й, стал годом обрушения режима Лукашенко. К сожалению, слишком долго продолжалось правление этой колхозной клики, но в прошлом году оно пришло к своему логическому концу.

Лукашенко еще цепляется за власть, но уже не управляет государством в том смысле, что его режим никак не способен решать элементарные экономические, социальные, политические проблемы.

Скорейший уход Лукашенко – это уже не просто требование подавляющего большинства белорусов, это главный фактор сохранения независимости Беларуси и спасения нашей экономики.

Уже сегодня видно, что переход от диктатуры к демократии (а только такая форма государственного устройства позволит провести необходимые реформы), потребует напряженной и самоотверженной работы, которой хватит на всех. На все политические и общественные силы Беларуси.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь», безусловно, будет принимать самое активное участие в восстановлении нормальной жизни в стране, которое начнется с проведения свободных выборов.

На наш взгляд, вначале целесообразно провести парламентские выборы на основе Конституции 1994 года. Это создаст условия для созидательной синергии и позволит одновременно заниматься и законотворчеством, и практическими сторонами жизнедеятельности государства.

Начинать переустройство политической системы с президентских выборов небезопасно, так как избыточная власть может оказаться в руках одной группы, пагубные последствия чего мы и наблюдаем сегодня.

Наше участие в честных выборах будет базироваться на двух основных принципах: независимость Беларуси и интеграция с Европой.

Логика здесь простая: в Европе действуют законы, защищены права человека и имеется богатый положительный опыт политических и экономических преобразований. Наши восточные соседи, к сожалению, пошли путем лукашенковского режима и не только не являются для Беларуси источником положительного опыта трансформаций, но и угрожают нашей независимости, а также содержат диктатуру в Беларуси.

«Европейская Беларусь», которая была основана в 2008 году, с самого начала своей деятельности отстаивала европейский вектор развития нашей страны при безусловном сохранении и укреплении нашей независимости. Это были основные принципы нашего участия в политических кампаниях, в том числе в кампании 2010 года, связанной с «президентскими выборами». Наши встречи с избирателями проходили в формате серьезного и заинтересованного обсуждения путей развития Беларуси, и мы увидели, что наши подходы разделяют миллионы жителей нашей страны.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» считает безусловной ценностью восстановленную независимость Беларуси. Активисты «Европейской Беларуси» своей самоотверженностью и принципиальностью много сделали для сохранения нашей независимости, несмотря на преследования и репрессии со стороны диктаторского режима, которые продолжаются по сей день.

Вопрос смены власти в Беларуси – это вопрос выживания страны и завоевания свободы для всех и для каждого.

Смена власти позволит реализоваться огромному созидательному и творческому потенциалу, который так ярко проявляется во время нашей революции.

Сближение с Европой позволит защитить нашу независимость и обеспечить достойную жизнь народа.

Жыве свободная европейская Беларусь!

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», europeanbelarus.org

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