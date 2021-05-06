США поддержали вступление Украины в НАТО 6.05.2021, 19:23

фото: unn.com.ua

Украина подтвердила заявление американской стороны.

США поддержали вступление Украины в НАТО. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она ответила утвердительно на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс.

Украина подтвердила заявление американской стороны. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО. США – наш стратегический партнер и полностью поддерживают наше вступление в НАТО», – сказал он.

Ермак добавил, что «в Североатлантическом альянсе много участников, помимо США», поэтому работа украинских властей в этом направлении продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».