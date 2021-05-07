«В администрации Таракана ступор, на стол был выложен самый последний козырь» 7.05.2021, 13:58

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фото: ТАСС

Успех есть только у одного сценария: заковать деда в наручники и отправить в «американку».

В администрации ступор. На стол был выложен самый козырный туз, а общество никак на это не отреагировало. Речь про последний «блокбастер» «Убить пересидента». Вместо миллионных просмотров и жалости со стороны народа получили новый виток паранойи у деда, которых скомандовал проверять тумбы вдоль проспекта с помощью эндоскопа, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Дед реально боится. Тем более, что про его фобии хорошо известно всем, кто его охраняет (во время первых выборов спал под кроватью, после выборов проверял, спят ли адъютанты, которые его должны охранять по ночам).

Особенно злит ситуация на фоне успеха фильма Степана Путило, который на данный момент просмотрело 6,3 млн человек. Фильм Цепкало о воровстве семейства деда собрал за двое суток 178 тысяч просмотров. Что с этим делать – никто не знает.

Как мы и говорили ранее, прорыв информационной блокады с помощью телеграм-каналов и ютуба – один из главных факторов того, что случилось в августе 2020 года. Власть тоже поняла свое поражение на этом фронте, но не придумала ничего лучше, чем закрыть блогеров и назвать телеграм-каналы «экстремистскими». Но это доверия БТ не добавило. Ставки подымаются жестью в канале желто-коричнего цвета, но и там отписки и мизерные охваты.

Можем подсказать один сценарий, который соберет 100 млн просмотров: заковать деда в наручники и отправить в американку КГБ. Успех гарантирован.

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