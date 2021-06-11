«Электроэнергию на склад не положишь»: эксперт рассказала, что ждет БелАЭС 22 11.06.2021, 7:31

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Станция еще не заработала в полную силу, но уже приносит лишь убытки.

Власти заявили о том, что энергию с БелАЭС не получится использовать для бытовых нужд. Необходима реконструкция сетей стоимостью 1,5 млрд рублей. Учитывая, что экспорт электроэнергии с Островецкой АЭС почти закрыт, как власти собираются использовать станцию?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экспертом в вопросах энергетики Татьяной Маненок.

– На начальном этапе, когда проект зарождался, предполагалось, что энергия от БелАЭС будет в больших объемах экспортироваться. Сейчас такой возможности нет, потому что Литва заблокировала возможности поставок белорусской электроэнергии. Украина также приостановила импорт электричества из Беларуси. Сегодня БелАЭС уже выработала около 3 миллиардов киловатт-часов. Естественно, возникают вопрос, что делать с так называемой лишней электроэнергией.

Белорусская энергосистема была самодостаточной, то есть она могла покрывать потребности внутреннего рынка. Более того, в лучшие годы наша страна еще и экспортировала достаточно много электроэнергии относительно наших возможностей. Это были и поставки в Европу через Литву, после либерализации рынка еще и в Украины.

Из-за всей ситуации было разработано несколько программ для того, чтобы использовать эту электроэнергию, которая появится после запуска в промышленную эксплуатацию атомной станции. Там есть и стимулирующие тарифы для населения, строительство электрифицированных домов, перевод автомобильной техники на электромобили и так далее. Это целый комплекс программ, не говоря о том, что есть разработанные проекты по увеличению потребления электроэнергии промышленными предприятиями.

Также власти надеялись, что потребление увеличится до трех миллиардов киловатт-часов. Будет ли это так — увидим. Нынешняя зима была достаточно холодной, поэтому в начале года употребление на внутреннем рынке выросло солидно, но последние годы говорят, что спрос на электроэнергию практически не растет на внутреннем рынке. Поэтому куда девать эту электроэнергию, которая называется лишней?

Естественно, надо предпринимать какие-то усилия, меры, чтобы заметно увеличился спрос. В принципе, как отмечают чиновники «Белэнерго», действительно есть спрос у владельцев индивидуальных домов на отопление, но проблема в том, что нужно строить дополнительные распределительные сети. Это потребует определенных ресурсов.

Сегодняшних сетей недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию со стороны индивидуальных застройщиков, особенно в сельской местности, поэтому проект указа был вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что сами жильцы этих индивидуальных домов должны частично финансировать эти распределительные сети. Делая арифметические оценки, нужно понимать, что это вряд ли позволит нарастить объем электроэнергии на внутреннем рынке. Это очень сомнительно, потому что один блок атомной станции будет дополнительно в год вырабатывать 78 миллиардов киловатт-часов, а в эти стимулирующие меры пока показывают некую тенденцию к росту по энергопотреблению, но не до такой степени и объеме. Проблема экспорта электроэнергии остается очень важной для белорусской стороны.

Я так понимаю, что энергетики отбрасывают эти планы, считая, что если белорусская электроэнергия будет конкурентоспособна, то она будет и востребована на каких-то иных рынках, например, в той же Украине. В начале года, за три месяца туда было поставлено более полумиллиарда киловатт-часов. Это позволило Украине балансировать цены на внутреннем рынке, было выгодно импортировать. Сейчас, в общем-то, страна может самостоятельно обеспечить потребность внутреннего рынка, необходимости в импорте нет, поэтому он и приостановлен.

Без экспорта решить проблему будет сложно. Конечно, возможно, за счет балансировки работы действующих станций, которые вырабатывают электроэнергию, заменой каких-то устаревших блоков и так далее, но тем не менее, нужно просчитывать, насколько это экономически выгодно.

Для населения проблема в том, что не хватает пока распределительных сетей для отопления.

– Получается, дешевая энергия белорусов ждет нескоро?

– Никто не скрывает, что она не дешевая. На каком основании она может быть дешевой? Беларусь строит станцию за кредит Российской Федерации. Да, он отстрочен на два года по выплатам, да, кредитная линия открыта на 10 миллиардов долларов, но будет использовано гораздо меньше – 6, может быть, 7 миллиардов. Тем не менее, кредит надо будет выплачивать, он не настолько дешевый.

Надо иметь в виду, что в энергобалансе не только атомная станция. Предполагается, что атомная станция заменит около 4,5-5 миллиардов кубических метров газа. Сегодня 90% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из газа, а импортируется примерно 19-20 миллиардов кубических метров природного газа. Замещения этого газа мы пока не видим, то есть снижения импорта российского газа. Это можно объяснить холодной зимой и оживлением экономики после COVID-19, но тем не менее, пока такая ситуация.

– Как бы вы оценили перспективы проекта БелАЭС в контексте отказа стран Балтии от электроэнергии из Беларуси. Украина также приняла решение отказаться от белорусской и российской энергии.

– Дело в том, что электроэнергию на склад не положишь. Какие выходы могут быть? Придется выводить из эксплуатации действующие блоки, которые вырабатывают электроэнергию на крупнейших станциях – Лукомльскую, Березовскую, и прочие. Стоит отметить, что белорусская энергосистема неплохо модернизирована за счет кредитных ресурсов, но эти кредиты надо возвращать. Сегодня по эффективности выработки электроэнергии Беларусь лидирует на пространстве бывшего Советского Союза, поэтому придется балансировать работу энергосистемы.

Мы видели, что несколько лет назад в Беларуси очень мощно развивалась зеленая энергетика, поскольку были созданы стимулирующие условия для того, чтобы ветроэнергетика и солнечная энергетика шла вверх. С учетом того, что приоритет будет отдаваться выработке энергии с атомной станции были ужесточены и квоты, и условия ввоза установок для выработки зеленой энергетики, то есть этот процесс приторможен очень серьезно.

Конечно, будут искать возможности для того, чтобы использовать в первую очередь электроэнергию с атомной станции и выводить из эксплуатации те блоки, которые менее эффективны. Однако за этими станциями тоже коллективы, так что это чревато определенными издержками.

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