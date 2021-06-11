Программисты покидают Беларусь

Программисты покидают Беларусь7
- 11.06.2021, 8:25
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Иногда переезжают даже целыми фирмами.
С сентября по май Польша выдала свыше 10 тысяч виз программистам и их семьям, желающим уехать из Беларуси. Иногда переезжают даже целыми фирмами, передает «Белсат».
«125-ти фирмам Польское агентство инвестиций и торговли помогло в релокации. Их потенциал – это 1700 работников, а также 60 миллионов евро произведенных продуктов. Польское агентство инвестиции и торговли на данный момент помогает еще более, чем 40 фирмам с проектами на сумму 60 миллионов евро», – говорит директор центра «Govtech Polska».
Программу помощи в релокации «Poland Business Harbour» польское правительство запустило в сентябре. По ее условиям программисты могут бесплатно получить визу и возможность найти работу, не обращаясь за разрешением. По данным портала dev.by, с августа из Беларуси уехали более 10 тысяч программистов. Половина выбрала Польшу. Популярными направлениями стали также Украина и Литва.
В прошлом году на экспорте компьютерных услуг Беларусь заработала 2,5 миллиарда долларов – больше, чем с экспорта молока, и только на треть меньше, чем от продажи нефтепродуктов и калия. Почти половину своих продуктов белорусские ИТ-специалисты продают в одну страну – США.
ИТ-сектор – это оазис развития в стагнационной экономике Беларуси.
«Если в прошлые годы сектор рос быстро, то сейчас этот рост окажется более медленным или остановится», – считает Олег, программист, переехавший в Польшу.