Программисты покидают Беларусь 7 11.06.2021, 8:25

6,210

фото: Depositphotos

Иногда переезжают даже целыми фирмами.

С сентября по май Польша выдала свыше 10 тысяч виз программистам и их семьям, желающим уехать из Беларуси. Иногда переезжают даже целыми фирмами, передает «Белсат».

«125-ти фирмам Польское агентство инвестиций и торговли помогло в релокации. Их потенциал – это 1700 работников, а также 60 миллионов евро произведенных продуктов. Польское агентство инвестиции и торговли на данный момент помогает еще более, чем 40 фирмам с проектами на сумму 60 миллионов евро», – говорит директор центра «Govtech Polska».

Программу помощи в релокации «Poland Business Harbour» польское правительство запустило в сентябре. По ее условиям программисты могут бесплатно получить визу и возможность найти работу, не обращаясь за разрешением. По данным портала dev.by, с августа из Беларуси уехали более 10 тысяч программистов. Половина выбрала Польшу. Популярными направлениями стали также Украина и Литва.

В прошлом году на экспорте компьютерных услуг Беларусь заработала 2,5 миллиарда долларов – больше, чем с экспорта молока, и только на треть меньше, чем от продажи нефтепродуктов и калия. Почти половину своих продуктов белорусские ИТ-специалисты продают в одну страну – США.

ИТ-сектор – это оазис развития в стагнационной экономике Беларуси.

«Если в прошлые годы сектор рос быстро, то сейчас этот рост окажется более медленным или остановится», – считает Олег, программист, переехавший в Польшу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».