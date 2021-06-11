Зарплаты бюджетников за май индексироваться не будут 1 11.06.2021, 10:59

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При этом в стране зафиксировали рекордную за последние пять лет инфляцию.

Минимальную зарплату, а также майские зарплаты бюджетников, привязанные к базовой величине и базовой ставке, индексировать не будут, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве ссылаются на закон об индексации. Согласно нему, пересчет зарплат производится, если с момента предыдущей индексации инфляция превысила порог в 5%.

Последний раз зарплаты бюджетников пересматривали в январе 2021 года. Тогда были повышены базовая величина и базовая ставка. При этом "индекс потребительских цен за май 2021 года не превысил пятипроцентного порога к январю". Цифру ведомство не называет, но до 5% там не хватило скорее всего совсем немного. Согласно свежим данным Минстата, цены с декабря по май выросли на 5,2%. При этом с декабря по январь они изменились на 0,67%.

В минтруда также напомнили о возможности единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий и стипендий. Закон это предусматривает. Но недавно был повышен прожиточный минимума, поэтому эти денежные доходы также "индексации за май 2021 года не подлежат".

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