Пинский судья, отказавшийся судить протестующих: Сказали — всем давай 15 суток 7 11.06.2021, 12:37

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Алексей Пацко

33-летний Алексей Пацко пять лет работал судьей в Пинске, но уволился после выборов 2020-го.

Он отказался наказывать протестующих. О том, чем это закончилось, мужчина рассказал в беседе с Радио "Свобода".

Пацко стал судьей в 2015 году. По его словам, тогда была либерализация, и молодых людей приглашали на работу, чтобы улучшить систему. "Мне тогда было 28. я имел максималистские, идеалистические взгляды на систему. Что можно что-то исправить в меру своих возможностей. В начале работы было большое отсутствие политической составляющей", — вспоминает он.

После "тунеядских" акций 2017 года, говорит Пацко, судьям начали делать намеки и советовали "подойти ответственно" к этим делам. "При таких красивых фразах делалось ясно, в чем суть и направленность не содержания фраз, а формы. Формально якобы было нарушение закона о массовых мероприятиях. Помню, что и я рассматривал дела по участникам акций 2017 года. Давал штрафы", — вспоминает он.

После парламентских выборов 2019 года сменились председатели и в Пинском районном, и в Брестском областном судах. И на судей, говорит Пацко, усилилось давление. Судьи стали советоваться с руководством по поводу будущих приговоров. Позже стало необходимо согласовывать с начальством приговоры по "общественно значимым" статьям — коррупция, наркотики, ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Пинчанин говорит, что досрочно на выборы в 2020-м не ходил, хотя приказ такой был. Подписаться за выдвижение Лукашенко отказался.

В день выборов, 9 августа, он был на работе, как и руководство суда, хотя это было и воскресенье. "Еще до выборов были задержаны наблюдатели и активисты. Они были в ИВС. 10 августа, в понедельник, их надо было судить. 9 августа милиционеры принесли их дела на проверку. Потому что в важных делах всегда есть вопросы об оформлении, процессуальных моментах. Там были такие статьи, как неповиновение, неявка по повестке, мелкое хулиганство", — говорит Пацко.

По его словам, начальство предложило дать им всем по 15 суток, но он отказался. Тогда на него стали давить. "Началось: "Ну ты подумай, у тебя семья, дети, не горячись, успокойся". Я сказал, что нет. Поэтому, чтобы судить тех людей, из отпуска отозвали других судей", — вспоминает Пинчук.

Пинск в послевыборную ночь ознаменовался жестким противостоянием между протестующими и милиционерами. Позже участников протестов судили.

"Про "Пинскую бойню" я знаю от непосредственных участников событий. Когда я 10 августа пришел на работу, то милиционеры активно рассказывали, что протестующие чуть ли не весь отдел милиции уничтожили, что много милиционеров в реанимации, а один даже при смерти, что это были не жители Пинска, а украинцы, которые нелегально перешли границу. Но все это было неправдой. Все задержанные были пинские, какие украинцы? Никто в реанимацию из милиции не попал. Для чего они это говорили? Наверное, чтобы оправдать свою агрессию и жестокость", — признается судья.

На 10 августа в Пинске объявили спецоперацию. За два дня в городе задержали 120-140 человек, говорит судья. Они сидели в местном ИВС по подозрению в уголовных статьях. Через 72 часа их нужно было выпускать или избрать меру пресечения. Тогда задержанных стали судить по административным статьям и сажать на "сутки". "Но если есть уголовное дело, нельзя давать административное", — возмущается Пацко нарушением законодательства.

Судья вспоминает, что с ним сразу перестали общаться, как только он отказался судить политических. Начальство провело с ним беседу, чтобы он молчал. Однако он дал комментарии tut.by и "Нашей Ниве".

В октябре Пацко уволился — и не смог найти работу: его не брали ни юрисконсультом на предприятия, ни в адвокатуру. Он устроился помощником к своей матери, которая работала адвокатом.

"Буквально через пару дней пришла налоговая с проверкой. Мне предъявили, что я якобы занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью, оказываю адвокатские услуги, хотя это было не так.

Потом КГБ пошел по моим знакомым, чтобы они дали показания, что на самом деле не моя мать помогала им как адвокат, а я. Люди отвечали, что нам помогала Татьяна Юрьевна, а сотрудники КГБ им: "Нет, вы нас не понимаете, вам помогал Алексей Васильевич. Подумайте, у вас семья, дети", — рассказывает Пацко.

Когда он понял, что на него готовят уголовное дело, то уехал в Украину. Говорит, что опередил следователей, пришедших проводить обыск, буквально на два дня.

Позже за границу выехала и мать экс-судьи, а через день узнали, что и на нее возбуждено уголовное дело. В Украину выехали также жена и дети Алексея Пацко.

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