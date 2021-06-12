Почему Шеймана не отпускали до последнего 6 12.06.2021, 17:52

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Управделами белорусского разлива - огромная бизнес-империя, которая зарабатывает в свою кубышку.

Ну и вернемся к отставке Вити Шейманa, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Управление делами давно переросло то, чем оно должно по сути быть - организацией, которая материально и технически обеспечивает деятельность Лукашенко. Эдакого большого завхоза, который следит за тем, чтобы кофе был и скрепки. В белорусских реалиях этот монстр обеспечивает деятельность всех органов хунты, от исполнительной до судебной.

Это, конечно, неправильно, ибо означает тотальный контроль. Самый важный человек в любой организации бухгалтер и завскладом. Так вот управление делами - это два в одном. Без них никакой депутат в загранкомандировку не поедет или не примет иностранную делегацию - «своих» денег у них нет. Как и независимости.

Более того, управделами белорусского разлива - огромная бизнес-империя, которая зарабатывает в свою кубышку миллиарды ежегодно. Управделами владеет самыми разнообразными объектами: гостиницы, агрокомбинаты, горнолыжные курорты, магазины конфиската, лечкомиссия и многое-многое другое.

Если бы это было следствие особой предпринимательской жилки, то это было бы еще полбеды. Но здесь традиционный набор хунты «отжать, поделить, создать искусственную монополию».

Например, про отжать. Есть такое предприятие «Белзарубежторг» с благими целями - оптимизация внешних закупок и централизация экспорта других предприятий империи. Но на огурцах из Мачулищ или продукции «Скарбницы» много не наторгуешь. Вот и приходится залезать на другую поляну. Например, нефтепродукты.

С согласия узурпатора есть своя квота на переработку в Мозыре совместно с «Лукойлом» на давальческих условиях, а потом можно попросить разрешения без ограничения торговать на премиальном украинском рынке, создавая конкуренцию государственному же «БНК-Украина».

Или, например, про монополию - все сувениры в стране закупаются только через Государственный подарочный фонд. То есть снова управление делами. И ладно, если бы там было дешево или стильно. Отсутствие конкурентов позволяет спокойно обходить эти требования открытого рынка.

Была история с попыткой отжать сахарный бизнес (в те времена, когда он приносил прибыль, а не генерировал убытки), сейчас счастливы, что не отжалось.

Ну, и достаточно топорные схемы вымывания денег из предприятий тоже имели место быть. Вот пример овощехранилища, которое расположено в одной из резиденций синепалого пирата – «Восток». Офощехранилище на этой фотографии под номером 16.

Ниже приведен договор на аренду этого овощехранилища. Однако дело в том, что агрокомбинат никогда и ничего не хранил на этом складе. Все огурцы, помидоры, зелень, которые выращиваются, сразу же развозятся клиентам. Возить скоропортящийся товар на склад не просто никакого смысла.

Ежемесячная плата – более 12 тысяч рублей. По нынешнему курсу в год выходит около 60 тысяч долларов. Те, кто поднимал данный вопрос перед главной управделами, получал по шапке. Поднимать этот вопрос при Вите Зимбабве было строго запрещено.

Это только один пример, однако у управделами тысячи квадратных метров недвижимости по всей стране. Только одна эта схема способна приносить миллионы долларов, которые вымываются из экономики.

Это еще одно объяснение тому, почему до последнего Витю Зимбабве не отпускали. Слишком много на нем завязано внутри Беларуси и за ее пределами.

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