Главарь минского ОМОНа Балаба против «Крумкачоў» 18 13.06.2021, 16:33

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Ему не понравилось скандирование «Саша Ивулин».

Сегодня на СОК «Олимпийский» проходит матч ФК «Крумкачы» — «Волна». Болельщиков на входе начали тщательно проверять, в итоге на стадион не пустили людей в майках с номером 25. Нескольких человек силовики увели в бус, сообщает Tribuna.com со ссылкой на очевидцев.

На трибуне болельщиков замечены сотрудники ОМОН, чего раньше по сезону не наблюдалось. Также на матче присутствует командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

После первого гола болельщики начали скандировать «Саша Ивулин» — после этого начались выборочные задержания.

«Еврорадио» сообщает, что также задержали двух девушек с воздушными шарами: «Две девушки шли на игру с цифрами 25 на воздушных шарах. К ним подошли два тихаря, увели их в бус», — рассказали очевидцы.

Под номером 25 в «Крумкачах» играет журналист Tribuna.com Александр Ивулин. Он был задержан 3 июня, а на следующий день осужден на 30 суток. Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было.

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