Марина Золотова: Моя бабушка вернулась домой после плена, и мы вернемся 16.06.2021, 16:41

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Марина Золотова

Фото: tut.by

Что пишет белорусская журналистка из СИЗО.

Главный редактор tut.by Марина Золотова дала в письмах первое интервью из заключения, сообщает tut.by

Она рассказывает о быте в ИВС, о своих впечатлениях от СИЗО на улице Володарского.

«Первое, что я подумала, когда мы сюда попали, что моя бабушка во время оккупации сидела во тут в подвале на Володарке. И когда нас ведут на прогулку по сводчатому подвалу, я вспоминаю ее рассказы и думаю: не тот ли это подвал? Она чудом избежала смерти, ее должны были расстрелять. Потом ее угнали в плен. Но она вернулась домой, и мы вернемся. Самое тяжелое — отсутствие информации, связи с родными людьми. Сын без меня отметил 15-летие, а дочь провела без меня выпускной и будет поступать в университет», — пишет Золотова.

По ее словам, камера похожа на купе поезда, но на втором ярусе можно стоять в полный рост и делать зарядку.

Журналистка добавляет, что не знает полной картины происходящего после разгрома портала: «Но tut.by никуда не денется. Нынешняя ситуация для меня — временное явление. Разгром делает еще более очевидным, что идет тотальная зачистка информационного пространства. Для властей наш ресурс — кость в горле. Но то, что tut.by заблокирован, не означает, что все пойдут смотреть БТ».

Марину Золотову, как и еще 14 человек, связанных с «Тут Бай Медиа», обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Большинство из них находятся под стражей, два человека — под домашним арестом. С адвокатов взяли подписку о неразглашении.

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