Джо Байден: Россия в очень сложной ситуации, ее давит Китай 8 17.06.2021, 10:31

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Фото: ТАСС

Президент США сделал заявление перед вылетом из Женевы.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ «отчаянно пытается остаться мировой державой».

Об этом сообщает издание The Guardian.

«Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай. Они отчаянно пытаются остаться мировой державой», — сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы.

По словам главы Белого дома, в последние три-пять лет крупные страны начали задавать себе вопрос, как сохранить свое лидерство в мире. США, как сказал Байден, тоже делают это.

В Женеве 16 июня состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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