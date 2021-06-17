Джо Байден: Россия в очень сложной ситуации, ее давит Китай

Джо Байден: Россия в очень сложной ситуации, ее давит Китай8
- 17.06.2021, 10:31
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Президент США сделал заявление перед вылетом из Женевы.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ «отчаянно пытается остаться мировой державой».
Об этом сообщает издание The Guardian.
«Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай. Они отчаянно пытаются остаться мировой державой», — сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы.
По словам главы Белого дома, в последние три-пять лет крупные страны начали задавать себе вопрос, как сохранить свое лидерство в мире. США, как сказал Байден, тоже делают это.
В Женеве 16 июня состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.