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Медики назвали самый полезный для мужского здоровья продукт

  • 20.06.2021, 12:30
  • 4,394
Медики назвали самый полезный для мужского здоровья продукт

О нем упоминал еще «отец медицины» Гиппократ.

Гиппократ в своих трудах утверждал, что горчица помогает уменьшить боль в мышцах, обладает отхаркивающими и противокашлевыми свойствами.

В горчице содержится много витаминов группы В, витамины А и Е, а также железо, калий и фосфор. Она повышает аппетит, способствует нормальному пищеварению и улучшает обмен веществ.

О пользе горчицы для мужского здоровья в эфире программы «Здорово жить!» рассказала врач Елена Малышева, сообщает lenta.ua.

Медик отметила, что горчицу любят мужчины с высоким уровнем тестостерона. Кроме того, растение содержит большое количество крайне полезных веществ под названием изотиоцианаты — эти органические соединения подавляют рост опухолевых клеток.

«Горчица, содержащая эти вещества, абсолютно точно помогает выделяться окиси азота внутреннему слою наших сосудов, а это всегда приводит к расширению, к вазодилитации», — добавил врач-невролог Дмитрий Шубин.

Доктора отметили, что благодаря этим органическим соединениям в организме расширяются сосуды, а для мужчины это означает улучшение потенции. Малышева назвала сосудорасширяющий эффект очень важным действием, так как за счёт него снижается артериальное давление, что продлевает человеку жизнь.

«Сосудорасширяющий эффект — это очень важный эффект в принципе, потому что он снижает давление и сохраняет мужчинам жизнь. То есть не только в постели с ним будет хорошо, но и жизнь будет долгой», — заметила Малышева.

Ранее ученые заявили о способности горчицы очищать кровь от лишнего холестерина, а также сахара.

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