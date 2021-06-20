закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько денег сберегают белорусы в 2021 году

1
  • 20.06.2021, 14:27
  • 2,766
Стало известно, сколько денег сберегают белорусы в 2021 году

Чиновники попытались заглянуть гражданам «под подушку».

Сбережения населения являются одним из важнейших резервов в любой экономике. Поэтому чиновники пытаются узнать, какие деньги граждане хранят под подушкой.

Стало известно, сколько денег сберегают белорусы в 2021 году: на западе в 2 раза больше, чем на востоке иллюстрация: s13.ru

Сбережения населения являются одним из важнейших резервов в любой экономике. Поэтому чиновники пытаются узнать, какие деньги граждане хранят под подушкой, пишет ресурс banki24.by.

Оценка сбережений населения в Беларуси проводится каждый квартал. Она происходит в рамках замеров уровня жизни домашних хозяйств.

Отсутствие возможности отложить хотя бы 100 BYN на «черный день» власти относят к материальной депривации. Материальные депривации в РБ — это вызванные недостатком денежных средств лишения, наличие которых приводит домашние хозяйства к исключению из принятого в стране образа жизни.

В Беларуси признано 14 материальных деприваций. Критерием отбора выступает признание лишений признаком малообеспеченности не менее 85% респондентов, которые приняли участие в обследовании по уровню жизни. Данные по материальным лишениям раскрывают раз в году. Например, в 2020-м в недостатке денег на оплату непредвиденных расходов в 100 BYN признались 23% домашних хозяйств Беларуси.

В городах и поселках городского типа об отсутствии даже 100 BYN на «черный день» сообщили 20,1% домашних хозяйств, а на селе — 30,3%. По существу, эти семьи выпадают из сберегательного процесса и живут от зарплаты до зарплаты, а то и в долг.

Статорганы относят вклады и сбережения белорусов к одной из статей денежных расходов домохозяйств. В 1 квартале 2021 года на данные цели население отложило 10,5% (каждый десятый рубль). В пересчете на деньги вклады и сбережения на одно домашнее хозяйство потянули 146,7 BYN в месяц.

Далеко не все белорусы имеют возможность делать какие-то заначки в банках или под подушкой. В 1 квартале о таковых признались лишь 34,4% домашних хозяйств — чуть больше трети. Если брать только запасливую категорию населения, то в среднем на домохозяйство выходит не 146,7, а 426,4 BYN в месяц. Соответственно, за квартал это эквивалентно 1279 BYN, за год — 5117 BYN. Поскольку в среднем по статистике домохозяйстве есть дети, то реальные расходы на сберегающих лиц будут еще выше.

Больше всего денег откладывают жители Минска. Минчане занимают первое место как по сумме вкладов и сбережений, так и по доле заначек в бюджете семьи. В 1 квартале вклады и сбережения в расчете на домохозяйство в Минске составили 275,9 BYN в месяц, или 15,2% денежных расходов.

В областях ситуация ощутимо хуже. Аутсайдером выступает Могилевская область, где вклады и сбережения достигают всего 64,2 BYN в месяц, или 5,3%. На другом полюсе находится Гродненская область со 137,9 BYN в месяц, или 10,2%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин