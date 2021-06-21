В Беларуси возможны перебои в работе банков? 21.06.2021, 13:55

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Лучше всего хранить деньги в наличных.

Как сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси», на фоне ограничений относительно белорусского банковского сектора возможны перебои с безналичными расчётами и снятием наличных денег в банкоматах.

В первую очередь санкции коснутся международных расчетов, но в целях нагнетания негатива в отношении неприемлющего диктатуру большинства власти могут создать ряд искусственных проблем для населения.

Телеграм-канал советует быть готовым к возможным перебоям, а именно вывести средства из банков и запастись «наличкой» (желательно в СКВ)

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