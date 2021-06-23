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Три фейка из статьи Путина в немецкой газете Die Zeit

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  • 23.06.2021, 13:06
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Три фейка из статьи Путина в немецкой газете Die Zeit
фото: ap

В жанре «альтернативной» истории.

Владимир Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit статью, приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Впрочем, о самой войне там лишь первые два абзаца. Дальше Путин начинает винить Запад в «расколе Европы». The Insider разобрал 3 примера лжи из колонки российского президента.

1. О «единой Европе от Лиссабона до Владивостока»

«Казалось, еще немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока».

Здесь Путин хитро смешивает две абсолютно разные «мечты» – Шарля де Голля о «Европе от Атлантики до Урала» и собственную – о «Европе от Лиссабона до Владивостока». Шарль де Голль, употребляя первое выражение, в свое время нарвался на резкое противодействие со стороны первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который потребовал у де Голля разъяснений. В этой фразе советскому лидеру слышались даже намеки на «расчленение Советского Союза», тем более что политический контекст для такого заявления был крайне неудачный: де Голль произнес эти слова в 1962 году в ходе государственного визита в Федеративную Республику Германия, тогда идеологически враждебную СССР, а высказывание прозвучало на фоне общего сближения Франции с Западной Германией. К тому же к идее де Голля о единой Европе прилагалось прекращение «отжившей идеологии на Востоке» (что явно далеко от сегодняшней «мечты» Путина).

Впоследствии, вспоминает бывший министр иностранных дел РФ Юрий Дубинин, работавший в то время первым секретарем посольства РФ в Париже, в кулуарах сотрудники французского МИДа сообщили ему, что им дано поручение впредь избегать этого выражения из-за его «политической абсурдности». Таким образом, де Голль, хоть и не дал руководству СССР никакого разъяснения на этот счет, признал свою неправоту и сам перестал говорить о «единой Европе».

Что касается Большой Европы «от Лиссабона от Владивостока», по словам исследователей, эта фраза неоднократно звучала из уст кого-то из российского руководства на саммитах «Россия - ЕС». Вероятнее всего, это был сам Путин, как бы сильно он это сейчас ни отрицал. В 2010 году он в другом немецком издании – Suddeutsche Zeitung – пишет о концепции экономического альянса на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Затем он напомнил об этом на «прямой линии» в апреле 2014 года, аккурат после захвата Крыма. Тогда он предложил создавать «Большую Европу от Лиссабона до Владивостока», чтобы не превратиться в мелких игроков, от которых ничего не будет зависеть. А уже в 2019 году по итогам встречи Путина и нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона российские СМИ принялись искусно цитировать слова последнего о том, что он «верит в Европу от Лиссабона до Владивостока», будто он вспомнил об этой идее сам, без подачи российского президента. Тогда же Путин сказал, что, мол, «Создание общей Европы от Лиссабона до Владивостока — не наша идея», но намекнул, что когда-нибудь это «будет неизбежным».

2. Об обещании НАТО не приближаться к границам СССР

«Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут» – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан».

Первое расширение НАТО на Восток состоялось почти десять лет спустя после объединения Германии, когда и СССР и Организация Варшавского договора прекратили свое существование, и потому обещания западных политиков были выполнены. И хотя сегодня Владимир Путин говорит о том, что НАТО всегда было направлено против России, в действительности сам он думал так далеко не всегда, например, Путин признавал в интервью Оливеру Стоуну, что в 2000 году предлагал Биллу Клинтону вступление России в НАТО, причем американский президент, по словам Путина, не был против.

Отметим, что и главный участник переговоров времен объединения Германии - Михаил Горбачев - не считает, что Россию кто-то обманул. По его словам, в договоре «два плюс четыре» от 1990 года речь шла о территории бывшей ГДР, и в нем оговаривалось лишь то, что там не могут «размещаться атомное оружие и войска НАТО» и в течение нескольких лет должна была сократиться численность бундесвера. «Это все было сделано», - отметил Горбачев.

3. О роли Европы и США в украинском перевороте и аннексии Крыма

«Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?»

«Ультиматум» коллективного Запада «многим странам» - плод воображения Путина. Что касается Евромайдана и «Революции достоинства» 2014 года, то главным триггером здесь был вовсе не Запад, а сам Владимир Путин, который попытался, надавив на Януковича, сорвать уже готовое соглашение Украины об ассоциации с Европейским союзом. Стоит отметить, что революционеры были вооружены лишь самодельными дубинками, коктейлями Молотова и строительными касками, поэтому если уж говорить о попытке «вооруженного переворота», то на это больше похоже вторжение с территории России вооруженных боевиков и действующих военнослужащих, в результате которого погибло более 13 тысяч человек.

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