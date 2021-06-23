Россия открыла стрельбу по британскому эсминцу в Черном море 25 23.06.2021, 14:11

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Фото : Crown copyright

Минобороны РФ утверждает, что стрельба была предупредительной.

Россия заявила о "нарушении российской границы" британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). Со стороны РФ была открыта предупредительная стрельба.

Об этом сообщает издание РИА "Новости".

Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ.

"На предупреждение не отреагировал", - утверждает Минобороны РФ.

Отметим, мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

В Минобороны РФ заявили, что бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля.

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