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Новая волна коронавируса смывает «Единую Россию»

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  • 26.06.2021, 11:51
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Новая волна коронавируса смывает «Единую Россию»

В стране могут начаться ковидные бунты?

Путинскому режиму уже более 20 лет, и внутри он разъеден ржавчиной всесторонней деградации. Действительно ведь те, кто при памяти, знают, что на старте ставка делалась не на интеллектуальную часть общества, а на силовиков, которые по определению к креативному классу враждебны, и заточены на исполнение приказов, какими бы идиотскими они не были, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Вот и сейчас перед выборами в Госдуму фронтменами непопулярной партии власти назначены лица, не отягощенные извилинами, зато в штанах с лампасами и с прочей бутафорией. Был бы у них ум в голове и искреннее желание помочь глубинному народу они бы не перемывали кости событиям 80-летней давности в мире, а разрабатывали хоть какие-то методы борьбы с пандемией внутри страны. Пока Путин приходит в себя от швейцарского шока обе столицы и Замкадье накрывает новая волна пандемии.

23 июня в РФ выявлены сразу 17,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наиболее высоким показателем с февраля текущего года. Кривая ковидных смертей также растет, и достигла 548 летальных исходов за сутки, а в Подмосковье и вовсе побиты печальные рекорды по числу заболевших и смертей.

Вакцина «Спутник V», с помощью которой Кремль хотел захватить лидерство в постпандемическом мире, не работает. Чего стоит хотя бы недавний вопиющий случай смерти от Covid-19 главрача больницы в городском округе Котельники Михаила Анисимова, привитого российской вакциной. Дошло до того, что депутаты Госдумы требуют расследовать эту смерть, указывая на нехватку объективных данных о результативности вакцины.

На этом фоне начата кампания по принудительной вакцинации населения. Люди без прививок рискуют лишится работы и доступа к общественным сервисам, иными словами становятся людьми второго сорта в России, что очень напоминает эпоху апартеида в ЮАР – «нулевая терпимость к непривитым». Не говоря уже о финансовых издержках локдаунов и срыве летнего сезона отдыха.

Миллионы россиян записываются в очереди на вакцинацию, даже закрывая глаза на отсутствие достоверных данных о подлинной эффективности российских вакцин. Спрос на вакцины вырос в десятки раз, но в условиях блокирования доступа на рынок РФ иностранных препаратов в рамках т.н. «суверенизации», ощущается коллапс процесса вакцинации.

По самым оптимистическим подсчетам до конца 2021 года будет выпущено 100 млн. доз всех вакцин. Но стране необходимо минимум 140 млн. доз, и это не считая меморандумов о поставках «Спутника V» за границу, которые имеют приоритет по отношению к удовлетворению внутренних потребностей. Мифическая вакцина, которой обещали заколоть всю планету, в России в большом дефиците. Во время латания вакцинных дыр, доходит уже до того, что вакцины выпускают впопыхах, нарушая режим стерильности, о чем Москве заявлено в претензиях по линии ВОЗ.

Внутри российского общества нарастает социальное напряжение, и уже в августе-сентябре могут начаться ковидные бунты по всей России. Власти отрабатывают методы подавления демонстраций отказников от прививок, covid-диссидентов и тех, кому банально прививок не досталось. Партия «Единая Россия» стремилась сделать из вакцинации технологию удержания власти, донося через каналы пропаганды месседж о заботе путинизма про здоровье людей. Даже делался расчет на получение «единоросами» 60% голосов, т.е. формирование «коллективного иммунитета».

Вот только пока вакцины получили до 15% россиян, и, учитывая имеющиеся трудности до сентября достичь целевого показателя в 60% на фоне российского управленческого бардака и пофигизма чиновников достичь абсолютно не реально. Выходит и без того проблемный рейтинг «Единой России» будет валиться, и партия может столкнуться с проблемой полной маргинализации путем превращения в электорального карлика, что будет символизировать глубокий кризис путинизма и реанимацию массового антиправительственного движения за обновление и очищение страны.

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