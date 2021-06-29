Мэр Риги о Лукашенко, смене флага и белорусских протестах 5 29.06.2021, 11:39

8,464

Мартиньш Стакис

Эксклюзивное интервью латвийского политика, ставшего героем белорусов.

В конце мая мэр Риги Мартиньш Стакис во время Чемпионата мира по хоккею заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с «Погоней».

В интервью программе сайта Charter97.org Studio X97 политик объяснил свой поступок:

Подписывайтесь на Youtube канал «Хартии-97» - charter97video. Поделитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите комментарии.

«Я понял, что надо объяснять этот поступок с эмоциональной точки зрения, чтобы поняли, почему мы (я не один был) это сделали. И я всегда тогда даю такое сравнение: представьте, что у ваших соседей в семье дедушка издевается над своими внуками, бьет их, морально унижает. Что вы будете делать? Просто смотреть на это? Скажете, что это не мое дело? Пускай родители сами решают свои семейные вопросы? Или у вас будет какая-то реакция все-таки? Может быть, вы не можете сами этот вопрос решить, но можете хотя бы позвонить в социальные службы, полицию, все-таки как-то повлиять на эту ситуацию. Я думаю, что это сравнение довольно четкое, если мы думаем о Беларуси.

Потому что все, что есть у белорусской оппозиции — это вера, это флаг, это интернет, через который они объясняют свои идеи. Но их тоже каждый день на улице избивают, над ними издеваются силами этого безумного дедушки. Так что, я думаю, что сравнение довольно четкое. И когда я так объясняю этот поступок — тогда многие уже понимают намного лучше. Я не могу решить проблему Беларуси, это понятно. Но я могу, по крайней мере, обратить внимание на эту проблему. И если это удалось — я очень доволен этим».

Мэр Риги также прокомментировал захват белорусскими властями самолета Ryanair:

«Ничего хорошего я о диктаторах не думаю. Я верю, что только сами люди могут принять решение в какой политической системе или при каком режиме они хотят жить. И со всеми, кто так не думает, мне не по пути. Но есть и такие режимы, которые диктаторские, но они как-то мирно живут со своими людьми. Но есть и те, которые уже переходят все границы. Когда режим Лукашенко украл международный самолет — он перешел эту черту и, думаю, что это весь мир понимает».

На этот раз это Лукашенко не сойдет с рук, считает политик. Его уход — вопрос времени:

«Это уже только вопрос времени. Что насчет диктаторов? С диктатором приходится как-то жить и работать. Но очень важно, чтобы они были предсказуемы. На них нельзя положиться, но можно понять, что они делают. А этот диктатор уже сам не понимает, что он делает и другие не понимают».

Смотрите интервью с мэром Риги полностью на видео. Ведущий — Евгений Климакин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».