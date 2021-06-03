Нордическая оплеуха Кремлю

Нордическая оплеуха Кремлю11
- 3.06.2021, 8:12
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«Росавиация», потерев ушибленную челюсть, сразу выдала Lufthansa разрешение на полет в обход Беларуси.
Германия «встала с колен» и расправила плечи – отменила рейсы «Аэрофлота» и S7 в Германию, потому что Росавиация не выдала разрешения на полеты Lufthansa в Россию. В обход чумного белорусского неба, как понимаете, пишет телеграм-канал «Серпом По».
Нате вам «зеркальный ответ», которым так любит щеголять российский МИД. Не только вы так умеете:
«На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении».
Это надо же так вляпаться в Лукашенко, залипнуть в нем ногами – терять деньги и создавать себе неудобства. Главное – ради чего? Парад кремлевского идиотизма.
Нет. Но какова Германия! Поднялась с места, пылая внутренним гневом и молча дала питерской шпане «по зубам». Спокойно так отвесила оплеуху. Нордически. Выдержанно. И «Росавиация», потерев ушибленную челюсть, сразу выдала Lufthansa разрешение на полет в обход Беларуси.