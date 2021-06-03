Внучка Шушкевича: Мы должны обрубить финансирование Лукашенко, чтобы он ушел 3.06.2021, 12:17

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Белорусы требуют введения экономических санкций против режима.

С 26 мая у здания представительства Европейской Комиссии в Варшаве проходит голодовка с требованием введения экономических санкций против властей Беларуси. В акции протеста участвуют внучка первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, лидер Белорусского Молодежного Хаба Станислава Глинник, активисты Божена Шамович, Каролина Савка, Дмитрий Куделевич и Дарья Титова. Уже собраны тысячи подписей в поддержку требований участников голодовки.

Станислава Глинник стала героем новой программы сайта Charter97.org Studio Х97. Ведущий — Евгений Климакин.

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«Мы требуем от Еврокомиссии введения экономических санкций, признание режима Лукашенко террористическим. Санкций не абы-каких, а нормальных, действующих, конкретных экономических санкций в отношении государственных предприятий из трех основных отраслей — это нефтеперерабатывающая промышленность, это производство калийных и азотистых удобрений и деревообработка. Нужны санкции против Беларуськалия, Гродноазота, Белнефтехима, Нафтана, Пинскдрева и Белорусского металургического завода.

Мы должны обрубить финансирование Лукашенко, чтобы он ушел. Как только у него закончатся деньги — он не сможет содержать свою армию уродов», - уверена Станислава Глинник.

По мнению активистки, «чем жестче и острее сейчас будут санкции — тем быстрее он уйдет. Чем быстрее он уйдет — тем быстрее мы сможем строить нормальную страну».

«На самом деле санкции надо было вводить еще в августе. Если бы их ввели в августе, мы бы избежали лишних жертв, мы бы избежали актов терроризма и так далее.

Пора переставать торговать с кровавыми диктаторами, а подумать о людях. Мы потом сможем, восстановив экономику, построить нормальные экономические отношения. Помогите нам уже прихлопнуть этого таракана как можно быстрее», - говорит Станислава Глинник.

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