Tesla Model S Plaid вошел в историю, как самое быстрое серийное авто из когда-либо существовавших 1 5.06.2021, 15:49

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Автомобиль установил мировой рекорд в заезде на 402 метра.

Новый электромобиль Tesla Model S Plaid установил мировой рекорд в заезде на четверть мили или 402 м, преодолев эту дистанцию за 9,2 секунды, пишет ixbt.com.

Компания Tesla официально заявляет, что Tesla Model S Plaid имеет максимальную скорость 320 км/ч, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,99 секунды и имеет запас хода до 624 км.

Автомобильный обозреватель Джей Лено (Jay Leno) подтвердил, что рекорд в 9,2 с на дистанции в четверть мили является официальным и подтверждённым представителем аккредитованной организации. Автомобиль Tesla Model S Plaid за это время разогнался до 244,6 км/ч.

Стоит отметить, что в мире можно найти всего несколько суперкаров, которые проедут это расстояние быстрее, чем за 10 секунд, но среди них точно нет ни одного четырёхдверного семейного седана. Bugatti Chiron Sport проехал эту дистанцию за 9,4 с, Porsche 918 Spyder справился за 9,7 с, McLaren P1 потребовалось 9,8 с, Bugatti Veyron Super Sport и McLaren 720S финишировали за 9,9 с.

Как отмечает Electrek, новый рекорд делает Tesla Model S Plaid самым быстрым в заезде на четверть мили серийным автомобилем из когда-либо существовавших.

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