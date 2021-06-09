Экс-глава Нацбанка Беларуси о «заморозке» цен: Это плохой сигнал 11 9.06.2021, 7:32

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СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ

К чему приведут большевистские методы в экономике?

В Беларуси вводится жесткое регулирование цен на все основные продукты питания.. Ранее власти «заморозили» цены на некоторые потребительские товары и лекарства.

Почему пришлось пойти на крайние меры? Сайт Charter97.org поговорил об этом с экс-главой Нацбанка Беларуси Станиславом Богданкевичем.

— Причина в той философии, которую исповедует власть — старую, большевистская и коммунистическую, что все должно регулироваться государством, поэтому несмотря на весь негативный опыт, который имел место в Беларуси, они возвращаются к полному административному управлению.

У нас такое уже было, когда пришел к власти Лукашенко. Первый премьер-министр Михаил Чигирь пытался нормализовать среднюю цену на продукты питания, прежде всего — на хлеб и молоко. Лукашенко приказал установить цены на эти продукты так, что они не превышали издержки.

Лукашенко пытается вспомнить Советский Союз, ту систему экономики и административного управления ценами. Это еще не до конца ручное управление, но уже близко.

Все это приведет к дефициту на рынке тех или иных товаров, к перекосам в финансах производителей, предприятий и так далее. Но это его большевистская философия: все должно быть управляемо государством, поэтому он выступает и против частного предпринимательства, против рыночных образований, немножко вынужден был допустить их, но учитывая проблемы в экономике, которые появились в полной мере, взялся снова за них.

Проблемы из-за санкций США Лукашенко пытается решать с помощью административного и ручного установления цен. Ни к чему хорошему это не приведет. Это очень плохой сигнал. Если бы это делалось, может быть, на неделю, полмесяца, месяц, чтобы успокоить рынок — еще куда ни шло, но он делает это осознанно.

— В чем причины такого роста инфляции? Почему у властей не получается ее обуздать?

— Я бы не сказал, что инфляция сегодня большая. Общая инфляция около 9%, что для Беларуси — низкий уровень. У нас никогда не было 3-5%, всегда инфляция была выше, но нужно учитывать, что зарплаты и пенсии не растут, поэтому народ беднеет. Вот он пытается прекратить обеднение с помощью удержания цен.

То, что у нас цены более-менее стабильны в среднем, то это заслуга Нацбанка, который пытается ограничить рост так называемой широкой денежной массы. За 5 месяцев она выросла на 0.3%, хотя планировалось возможность роста до 10%. Получается, что Нацбанк все-таки жестко держит контроль над денежной массой. Кроме того, денежная масса фактически сократилась из-за того, что население забрало вклады из банков. У нас огромное снижение количество депозитов, особенно уменьшились валютные вклады, можно сказать — на миллиарды долларов. Так как масса сокращается, то денег у населения становится меньше, следовательно, это ограничивает рост цен. Даже те товары, которые сегодня есть — их нельзя продать, учитывая, что денег нет у субъектов хозяйственного бизнеса и у населения недостаточно.

Население не доверяет диктаторскому режиму, который существует в Беларуси. Недоверие есть и к Нацбанку, даже при более-менее правильной политике, народ не доверяет нелегитимной власти, поэтому идет отток депозитов, снижение широкой денежной массы и тем самым поддерживается определенным образом цены.

Они растут, но были бы в 2-3 раза больше, если бы не было снижения денежной массы, то есть у населения и бизнесов нет денег. Экономика не растет. Если бы она росла при помощи кредитов, то денежная масса увеличилась бы, но этого не происходит.

Люди не хотят видеть этот режим, растет недоверие населения к органам власти, которые не избраны народом. Более того, сказывается низкий уровень квалификации у этой власти, методы управления экономикой, попытка сделать все административно. В конце-концов мы имеем то, что имеем.

— Эффективны ли меры по замораживанию цен на продукты?

— Я уже вам говорил, что опыт, который имеет власть и Республика Беларусь в целом свидетельствует о неэффективности административного вмешательства в рыночное образование цен. Это крайне неэффективно. На какое-то время, на месяц, два может быть приемлимо, но для экономики в перспективе — это гроб. Это вредит развитию и ни к чему хорошему не приведет. Цены все равно вырастут, но, конечно, они вырастут в силу того, что денежная масса пойдет вверх. Масса вырастет, потому что Лукашенко все-таки захочет когда-то оживить экономику, которая загибается.

— Какой диагноз можно поставить экономике исходя из этих симптомов?

— Имеет место стагнация экономики. Она уже давно не развивается нормально, но по каким-то отдельным отраслям бывают прорывы. Машиностроение, станкостроение и так далее —нет роста, цементная и металлургическая отрасль убыточная.

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