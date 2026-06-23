В парках Москвы начали устанавливать системы С-300 и С-400 23.06.2026, 5:02

Фото: АР

Война перемещается в столицу РФ.

В парке «Москворецкий» в районе Кунцево на западе Москвы, вероятно, подготовили площадку для установки систем ПВО. Такой вывод на основе спутниковых снимков сделал OSINT-аналитик Марк Крутов. Он отмечает, что с начала российского вторжения в Украину в столице РФ помимо упомянутой создали уже как минимум три подобные площадки площадью примерно 4,5 га каждая, на которых размещаются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300/400. О том что власти могут разместить на вырубленной на территории лесопарка в Кунцево, с 1998 года признанного особо охраняемой природной территорией, «новую зону С-400», также пишет The Insider, ссылаясь на OSINT-исследователя Jembob.

На снимках Sentinel-2 виден расчищенный участок рядом со стадионом «Медик» на улице Павлова. Аналитик обратил внимание, что он расположен на одной из самых высоких точек на западе Москвы в пределах МКАД. Площадку могут готовить для развертывания С-400, которая предназначена для перехвата крылатых и баллистических ракет, считает Jembob. Он, впрочем, отмечает, что эта версия требует подтверждения, так как снимки недостаточно четкие, чтобы точно определить, какие именно объекты там разместили. Крутов говорит, что в кунцевском лесопарке обустроили бетонные «подиумы» для комплексов ПВО. В мае местные жители протестовали против вырубки леса в «Москворецком».

«Военный объект строится, что вам еще нужно объяснить? Убирайте всех в полицию, там им объясняйте. Все, уходите!» — заявлял недовольным расчисткой участка людям прибывший на место префект Западного административного округа Москвы Алексей Александров.

Работы в охраняемой зоне развернулись в середине июня, и к 21 июня, как следует из спутниковых снимков, в лесу уже была вырублена прямоугольная площадка размером 290 на 150 метров. К участку, расстояние от которого до ближайших жилых зданий составляет около 800 метров, прорубили просеку.

Подготовленная зона практически идентична другим, которые ранее были созданы властями на других окраинах Москвы, отмечает Крутов. Например, в январе 2023 года на бывших опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии на севере столицы, судя по снимкам со спутника и панорамам «Яндекса», установлены С-400, отмечает «Радио Свобода». Другие такие точки появились между парками Сокольники и Лосиный остров, а также в лесопарке Измайлово.

Минобороны РФ и правительство Москвы не комментировали, какой конкретно объект строится на месте вырубленного в кунцевском лесу участка, и не будет ли там развернуты комплексы ПВО.

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