Власти заявили, что энергию с БелАЭС не получится использовать для бытовых нужд 80 9.06.2021, 8:23

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Экспорт также практически невозможен.

Имеющиеся в РБ электросети имеют недостаточную пропускную способность для того, чтобы использовать электроэнергию БелАЭС на отопление и бытовые нужды, необходима реконструкция сетей стоимостью 1,5 млрд. рублей, пишет select.by.

Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.

Он подчеркнул, что возможность использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи зависит от наличия пропускной способности воздушных линий электропередачи с напряжением 0,4–10 кВ. А белорусские электросети, оказывается, имеют недостаточную пропускную способность, поэтому для снижения их износа и обеспечения условий для увеличения использования электроэнергии требуется строительство либо реконструкция порядка 2,7 тыс. км электросетей в год.

Деньги на это требуются немаленькие.

Отметим, что страны Балтии и Польша уже отказались от импорта энергии с БелАЭС. Украина также заявила, что присоединится к этому решению.

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